Кастинг на шоу Х-Factor в Бобруйске отменен

В связи с эпидемиологической обстановкой 26 апреля в учреждении культуры «Могилевский областной театр драмы и комедии им.В.И.Дунина-Марцинкевича» проведение предкастинга масштабного телевизионного проекта Х-Factor отменено на неопределенное время.

О дате его проведения в Бобруйске сообщат дополнительно.

Вместе с тем сообщается, что прием онлайн-заявок на участие в предкастинге продолжается на сайте Белтелерадиокомпании tvr.by в разделе «Спецпроекты».