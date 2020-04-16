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Кастинг на шоу Х-Factor в Бобруйске отменен

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Кастинг на шоу Х-Factor в Бобруйске отменен

В связи с эпидемиологической обстановкой  26 апреля в учреждении культуры «Могилевский областной театр драмы и комедии им.В.И.Дунина-Марцинкевича» проведение предкастинга масштабного телевизионного проекта Х-Factor отменено на неопределенное время.

О дате его проведения в Бобруйске сообщат дополнительно.

Вместе с тем сообщается, что прием онлайн-заявок на участие в предкастинге продолжается на сайте Белтелерадиокомпании tvr.by в разделе «Спецпроекты».

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