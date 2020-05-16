Карпенко считает важным вручать выпускникам аттестаты в торжественной обстановке

Министр образования Игорь Карпенко во время посещения средней школы №16 города Полоцка заявил, что считает важным вручить аттестаты выпускникам в торжественной обстановке.

"Несмотря на то, что каждая школа в индивидуальном порядке выбирает формат проведения выпускных, в любом случае аттестаты выпускникам необходимо вручить в торжественной обстановке", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, школы должны принять такое решение совместно с родителями. "Мы не хотим никому навязывать, что и как делать. Кто-то примет решение провести торжественную линейку на улице, кто-то - в актовом зале или доме культуры. Пусть школы здесь определяются сами. Думаю, что это будет правильным", - отметил министр.