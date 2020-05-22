Карпенко рассказал, как будут аттестовывать школьников

— Неаттестации школьников не будет, — заверил глава ведомства. — Потому что школьники где-то самостоятельно занимаются, где-то получают индивидуальные задания, где-то онлайн подключаются к образовательному процессу. Я буквально на прошлой неделе был в Березинском районе, посещал ряд школ и видел, например, что даже в сельской школе учитель объяснял тему по физике в Skype. Школьники слушали эти объяснения из дома, отвечали на вопросы и так далее. В общем, по аттестации в этом году ничего не изменится. Мы готовы аттестовать всех тех, кто покажет определенные знания. Когда я говорил, что мы аттестуем всех, кого нужно, я не ошибся с формулировкой. Потому что 1—2-е классы у нас вообще не аттестовываются, в 3—4-х классах есть ряд предметов, по которым не идет аттестация.

Также Игорь Карпенко обратил внимание на то, что каждый учитель отлично знает своих учеников, их возможности. А от того, приходят они на занятия или выполняют какие-то работы, общаются с учителем из дома, ничего не меняется. «Любая аттестация — это индивидуальный подход, — акцентировал внимание министр. — Мы знаем, что каждый учитель делает определенные пометки. Кому-то ставит оценку по совокупности нескольких уроков. А кого-то нужно позвать на очную аттестацию. Это тоже возможно. Мы дали соответствующие указания. Можно поставить такие поддерживающие занятия либо консультации на шестой школьный день или после занятий в обычный день. Есть часы на поддерживающие занятия. И мы их используем на оплату труда педагогов».

Министр образования напомнил, что когда учащийся находится в школе, ответственность за него несет школа. Поэтому если школьник отсутствует на занятиях, в журнале ему ставится «н». «Но это не значит, что рядом или вместо «н» не может быть поставлена оценка, потому что учащийся где-то ответил на какие-то вопросы — и учитель посчитал необходимым это сделать. Я ездил по школам, общался с учителями, ни у кого вопросов по поводу аттестации не возникало», — подчеркнул Игорь Карпенко.

Также глава ведомства обратил внимание: образовательный процесс выстраивается так, что многие темы обобщаются или повторяются. И поэтому возможности восполнить пробелы, если таковые возникнут, у школьников еще будут. «Если говорить о том, что было что-то упущено в этой четверти, а ученик перешел в следующий класс, и как ему это наверстать, то мы уже работаем над созданием учебно-тематического планирования на следующий учебный год. Мы посмотрим ряд сложных тем, с которых, может быть, нужно будет начать в следующем классе, чтобы учащиеся еще раз повторили, а учителя увидели, насколько хорошо усвоен материал», — резюмировал министр образования.