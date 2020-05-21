Караник отреагировал на домыслы по поводу доплат медикам за работу с коронавирусными пациентами

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник подробно прокомментировал ситуацию с выплатами медработникам надбавок за работу с пациентами в условиях коронавируса. Соответствующие заявления он сделал сегодня, отвечая на вопрос БЕЛТА.

Министр в частности ответил на вопрос по поводу появившейся в ряде ресурсов информации, что якобы доплату медикам будут высчитывать поминутно. "Не исключено, что они перепутали с медицинскими работниками какой-то другой страны. Мы уже не раз давали эти разъяснения и я, посещая медучреждения, красные зоны, специально работникам задаю вопрос, получили ли они надбавки в том виде, как это предусмотрено указом. Начиная с санитарки и заканчивая заведующим отделения, еще никто не сказал, что заплатили меньше, чем положено по указу", - сказал министр.

"Основной вопрос, наверное, касается персонала скорой медицинской помощи либо диагностических служб, которые по долгу службы занимаются либо транспортировкой пациентов с коронавирусной инфекцией, либо обследованием, функциональной, рентгенологической диагностикой. И здесь мы еще раз говорим о том, что если в течение смены медицинский персонал контактировал с пациентом с коронавирусной инфекцией, оплата идет за всю смену. То есть не за те минуты, полчаса или час, пока они занимались оказанием медицинской помощи. Если таких смен в течение месяца было более 30%, оплата идет за весь месяц - то есть полная оплата", - подчеркнул Владимир Караник.

По его словам, здесь видится социальная справедливость: "Те, кто действительно десять дежурств постоянно занимался оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и кто на одном дежурстве осуществил перевозку пациента… По-моему, несправедливо, что они получат абсолютно одинаковые доплаты. Здесь мы выполняем принцип социальной справедливости и жестко следуем указу Президента. Все, кто контактировал с этими пациентами, получат доплату. Минимально - это смена. Максимально - за полный месяц работы".

Владимир Караник также разъяснил ситуацию, как поступают, если изначально неясно, был ли инфицирован коронавирусом пациент, которому оказывалась помощь. "Бывает, мы везем просто с пневмонией и не знаем, что у пациента есть коронавирус. В конце месяца скорая помощь подает списки тех пациентов, к которым они выезжали на вызов либо осуществляли транспортировку. Кроме того, санитарные службы вместе с лечебниками сравнивают это со списками людей с зарегистрированной коронавирусной инфекцией. И если, например, 29-го числа месяца скорая помощь перевозила пациента с условно "чистой" пневмонией, а 2-го числа (следующего месяца. - Прим. БЕЛТА) анализ подтвердил наличие у пациента коронавирусной инфекции, соответственно, доплата пересчитывается и выплачивается дополнительно в следующем месяце".

"Все случаи оказания медицинской помощи пациентам данного профиля будут выявлены и оплачены", - заверил министр.

Владимир Караник обратил внимание на то, что если есть перекосы на местах, на этот случай совместно с отраслевым профсоюзом Минздравом создана горячая линия в каждом регионе. "У нас эта ситуация находится на контроле Минздрава. Если кто-то считает, что его права ущемили, он может обратиться либо в профсоюз, либо к администрации своего учреждения, либо в управление здравоохранения области, либо напрямую в Минздрав. Это внимательно будет изучено. Или будут даны разъяснения, или будет осуществлена доплата", - сказал он.

Министр в частности привел данные в отношении станции скорой медицинской помощи в Бобруйске, где ситуация с надбавками медикам освещалась в ряде СМИ: "Из 290 работников, включая водителей, фельдшеров, врачей, доплаты за апрель получили 118 человек - те, кто действительно оказывал помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Там нарушений в доплатах выявлено не было".

Если же будут выявляться те или иные нарушения, то они будут рассмотрены. "Для этого есть установленный законом арбитраж и механизм получения доплат. И в этот механизм средства массовой информации не входят, - добавил Владимир Караник. - Если права медицинских работников нарушены, они будут восстановлены"