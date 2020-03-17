Караник: Беларусь выполняет рекомендации ВОЗ и держит ситуацию с коронавирусом под контролем

Беларусь в полном объеме выполняет рекомендации Всемирной организации здравоохранения касательно противодействия распространению коронавируса. Ситуация с этим заболеванием в стране остается контролируемой. Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

Отвечая на вопрос, выполнила ли Беларусь рекомендации, которые получала от ВОЗ, министр сказал: "Более чем кто другой".

По его словам, ВОЗ подготовила официальное заявление по этому поводу, в ближайшее время оно будет распространено в СМИ. "ВОЗ пишет, что полностью поддерживает наши усилия и считает их наиболее эффективными, что закрытие границ не является эффективной мерой", - отметил Владимир Караник.

Он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Беларуси на данный момент остается контролируемой, никакого всплеска заболеваемости нет. "За прошедшие сутки ни одного нового случая не было зафиксировано, и часть пациентов дополнительно готовится к выписке, так как у них получены первые отрицательные тесты", - уточнил глава Минздрава.

Что касается дополнительных мер, то сейчас эта тема обсуждается, в скором времени они будут приняты. "Это будут меры, направленные на недопущение завоза. Мы понимаем, что у наших соседей ситуация не очень хорошая, поэтому мы дополнительно минимизируем риски завоза к нам", - пояснил Владимир Караник.