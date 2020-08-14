Караев извинился за травмы случайных людей на уличных акциях

Министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ извинился за травмы случайных людей на уличных акциях протеста.

"При любой массовой схватке, при пресечении групповых или массовых нарушений общественного порядка получается так, что воздействуют на тех, кто специально на это шел, и на тех, кто оказался рядом, не ушел вовремя, не сумел отскочить. Вот за этих людей, тех, кому досталось, я как командир хочу взять на себя ответственность и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми", - сказал Юрий Караев.

Отвечая на вопрос, могут ли случайные люди стать заложниками этой ситуации, министр отметил, что так на самом деле и происходит. При этом он считает, что есть действительно мирные люди, попавшие "под раздачу", а есть те, кто маскируется под мирное население.

По словам Юрия Караева, задержанных мирных людей должны отпускать как можно быстрее, и это уже делается. "Я вообще не кровожадный человек и не хочу никакого насилия. Все же наши граждане. У всех семьи, дети", - сказал Юрий Караев.