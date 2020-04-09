Капремонт автомобильного моста через реку Ола начался в Бобруйском районе
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С начала апреля, по информации предприятия «Могилевавтодор», начался капитальный ремонт моста через реку Ола в Бобруйском районе на автомобильной дороге Р-43 «Граница Российской Федерации (Звенчатка)--Кричев --Бобруйск --Ивацевичи».
Проведение ремонтных работ предусматривается при поочередном закрытии движения по одной из половин проезжей части моста.
Завершить работы планируется до 31 октября 2020.
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Капремонт автомобильного моста через реку Ола начался в Бобруйском районе
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