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Общество

Капремонт автомобильного моста через реку Ола начался в Бобруйском районе

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Капремонт автомобильного моста через реку Ола начался в Бобруйском районе

С начала апреля, по информации предприятия «Могилевавтодор», начался капитальный ремонт моста через реку Ола в Бобруйском районе на автомобильной дороге Р-43 «Граница Российской Федерации (Звенчатка)--Кричев --Бобруйск --Ивацевичи».

Проведение ремонтных работ предусматривается при поочередном закрытии движения по одной из половин проезжей части моста.

Завершить работы планируется до 31 октября 2020.

mogilevnews.by

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