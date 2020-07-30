Каникулы без дыма и огня. Работники МЧС в школе №20

В средней школе № 20 Бобруйска прошла акция «Каникулы без дыма и огня» с участием работников МЧС.

В последний день пребывания в школьном лагере к ребятам приехали в гости работники Бобруйского горрайотдела по ЧС, чтобы напомнить правила безопасного отдыха. Ведь впереди больше месяца летних каникул. Инспекторы сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Ольга Ковалькова и Евгений Товстик начали с безопасности дома и в школе. Повторили правила вызова спасателей, номера экстренных служб, эвакуационные знаки и вспомнили, что делать при пожаре. Закрепили знания с помощью игры «Где логика».

Далее ребятам напомнили про поведение на водоемах, как правильно собраться в лес по грибы и ягоды и что взять с собой, вспомнили про знойную погоду и как избежать проблем в жару. Помогли изучить такие правила герои мультфильма «Волшебная книга». Также ребята ознакомились в новой доступной игрой для каждого школьника – «Шаги спасения». Завершился безопасный урок совместным фото и обещаниями, что лето обязательно будет без дыма и огня.

Евгений Товстик, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС.