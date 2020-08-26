Какие товары освобождаются от уплаты таможенных пошлин?

Могилевская таможня напоминает, что в настоящее время в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза в целях реализации мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV0, продолжает действовать освобождение от уплаты таможенных пошлин (подпункт 7.1.32 Решения Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130 «О едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского экономического союза».

К таким товарам относятся:

товары, используемые для производства перчаток, средств индивидуальной защиты медицинского назначения, дезинфицирующих средств, лекарственных средств;

предметы одежды и принадлежности к одежде, защитные перчатки, вакцины, медицинское оборудование и аппараты;

иные товары (перечень товаров утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 марта 2020 г. № 21 «О внесении изменений в некоторые решения комиссии таможенного союза и об утверждении перечня товаров, ввозимых на таможенную территорию евразийского экономического союза в целях реализации государствами - членами евразийского экономического союза мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции 2019-ncov».

Освобождение от уплаты таможенных платежей предоставляется при:

1) условии регистрации декларации на товары для помещения их под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления по 30 сентября 2020 г. включительно;

2) представлении в таможенные органы подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, выданного Министерством здравоохранения Республики Беларусь, содержащего сведения о номенклатуре, количестве, стоимости таких товаров, а также об организациях, осуществляющих ввоз.