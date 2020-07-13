Какие театральные события прошли в Бобруйске на прошлой неделе?

10 июля в 18:00 состоялась лирическая комедия «Старая зайчиха». Они были юными безумно влюблёнными мужем и женой. Случилось так, что они расстались. И вот через 30 лет в каком-то далёком северном городке в захолустном гостиничном номере они «неожиданно» встречаются снова.

В главных ролях: Игорь Бурак и Наталья Кашпур.

12 июля в 12:00 для маленьких зрителей мы показали музыкальную сказку «Кто ходит в гости по утрам…». Винни Пуха никому представлять не надо. Этот плюшевый медвежонок знаком всем нам с детства. Веселый, харизматичный, с множеством достоинств и недостатков. Так же как и его друзья: боязливый и замкнутый в себе Пятачок, прагматичный Кролик, меланхоличный ослик Иа и мудрая Сова! История о дружбе, взаимоотношениях, мечтах и приключениях.