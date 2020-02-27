Какие продукты помогут бросить курить

Если вы твердо решили бросить курить, пересмотреть нужно всю диету, например, отказавшись от сладостей, которые стимулируют центр удовольствия в нашем мозгу и усиливают желание затянуться сигареткой. Но есть ряд продуктов, которые, напротив, помогут вам не сорваться. Они уменьшают тягу к никотину и выручат в ситуациях, которые раньше были немыслимы без сигареты.

Молоко

После стакана молока у сигареты появляется противный привкус: никакого удовольствия! Возьмите это на вооружение - и будете бегать на перекур куда реже

Цитрусовые

Их кислый привкус тоже не вызывает желания покурить, а значит, тягу к сигарете снимет мандарин или долька лимона. Есть и еще один важный плюс этих фруктов: они в большом количестве содержат витамин С, которого в организме курильщика всегда дефицит (никотин его разрушает).

Бананы

В них много витамина В6, одна из задач которого - защищать наши легкие от рака. Вторая задача витамина - участие в синтезе гормона счастья серотонина. А хорошее настроение тому, кто бросает курить, ох как понадобится!

Сельдерей

Он, как и другие свежие овощи (такие, как зеленая фасоль, молодые кабачки и спаржа), здорово портит вкус сигареты. Салат из сельдерея точно не вызовет желания затянуться после обеда.

Брокколи

Она снимает тягу к никотину, она сытна, но не калорийна (что облегчит участь курильщика, боящегося поправиться после отказа от сигарет), А еще в ее составе есть химическое вещество сульфорапин, которое повышает активность гена NRF2, защищающего клетки легких от токсичных повреждений.

Баклажаны

Того, кто недавно бросил курить, "ломает" от нехватки привычного никотина. Так вот, в баклажанах есть никотиновая кислота - но, в отличие от никотина, полезная, например, для нервов. Включение в меню блюд из баклажанов поможет справиться с зависимостью без особого стресса.

Имбирь

Отлично заменяет сигарету, если нарезать его на кусочки, носить с собой и класть на язык, когда желание закурить становится невыносимым - жгучий острый вкус перебивает его напрочь. Можно заваривать имбирный чай с медом и лимоном - он тоже снимет тягу. Бывшие курильщики часто жалуются на проблемы с горлом и носоглоткой: те становятся более уязвимыми к простуде и вирусами. Имбирь - природный иммунностимулятор, обладающий противоспалительным и противораковым действием, он защитит уязвимую слизистую и заодно освежит дыхание.