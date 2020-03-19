Какие опасности подстерегают водителей на дорогах в межсезонье и полезные рекомендации для безопасного вождения

Пора «переобуться»?

– В Правилах дорожного движения рекомендовано менять зимнюю «резину» на летнюю с 1 марта, но я советую не спешить, – говорит Денис Владимирович. – Погода у нас в это время года нестабильна и обманчива. Вспомнить хотя бы снежный циклон «Хавьер», который обрушился на страну 7 лет назад. Он тогда пришел как раз в середине марта, когда полностью растаял снег и, казалось, что погода взяла уверенный курс на потепление, а водители расслабились и «переобули» свои авто.

Еще один фактор, который свидетельствует в пользу того, что не стоит торопиться со сменой шин: ночные и дневные перепады температур. По утрам возможны участки дороги с обледенелым покрытием. А летние покрышки обеспечивают полноценное сцепление с дорожным полотном лишь при стабильном плюсе и отсутствии замерзших осадков. Эти качества определяются не только рисунком протектора, но также конструкцией и составом резиновой смеси. Зимняя «резина» по своим свойствам мягче. При низких температурах, +5 градусов и ниже, коэффициент сцепления зимних шин выше, чем у всесезонных и летних, но в теплую погоду такие шины могут «скользить» по асфальту, увеличивая тем самым тормозной путь.

Есть, конечно, и всесезонные шины, они в Беларуси разрешены, но нужно учесть, что это и не зимняя, и не летняя «резина», нечто среднее. Поэтому гораздо безопаснее, пусть и несколько затратнее, иметь 2 отдельных комплекта: на зиму и на лето.

Нежнее, водитель, нежнее…

– У многих автомобилистов стили вождения зимой и летом в корне отличаются, – продолжил эксперт. – Зимой они более осторожны, а летом предпочитают агрессивный стиль вождения: из-под снега появляется асфальт, и можно жать на газ, лихо маневрировать, считают они. Но, опять же, межсезонье – это еще не лето.

Многие почему-то забывают еще и тот фактор, что за зиму портится асфальт. Это естественный процесс: вода затекает в его трещины, при замерзании асфальт увеличивается в объеме, так и получаются ямы, которые весной к тому же зачастую скрыты под лужами. Это опасно тем, что водитель не может оценить глубину выбоины и не знает, что еще скрыто под водой. В такой ситуации запросто можно потерять контроль над управлением, а при сильном ударе возможны и занос, и изменение траектории движения, и даже переворот. Чтобы избежать такой неприятной ситуации, притормозите, проезжая лужи.

В межсезонье особую опасность на дорогах представляет и размякшая грязь как на обочинах, так и на дорожном покрытии. Порой это явление хуже гололеда. Например, едет машина по сухому асфальту, задевает обочину, сцепление с дорогой меняется – автомобиль уходит в неконтролируемый занос. А если при этом и скорость была выше 60 км/ч, водитель, особенно неопытный, уйдет с дороги в считаные секунды. Как действовать в такой ситуации? Первым делом необходимо обратить внимание, какой привод у авто. Если машина с передним приводом, ее можно выровнять – поворачиваем руль в сторону заноса и плавно нажимаем на педаль газа. Машина с задним приводом – поворачиваем руль в сторону заноса и плавно отпускаем педаль газа. Но ни в коем случае нельзя резко жать на тормоз!

Не все уделяют достаточно внимания и такому явлению, как аквапланирование. Это своеобразное скольжение по поверхности дорожного покрытия, когда сцепление колес с твердой поверхностью сводится к минимуму. Как правило, оно возникает, когда автомобиль на слишком большой для текущих условий скорости въезжает в лужу или другое скопление воды. Есть несколько факторов, способствующих появлению аквапланирования. Первый – рисунок протектора шины, второй – толщина водяной пленки, третий – скорость движения автомобиля, четвертый – состояние подвески автомобиля. Чтобы избежать аквапланирования, не нужно в непогоду (при выпадении атмосферных осадков) ехать на большой скорости и выполнять резкие маневры на дороге. Если вы все же попали в такую ситуацию, первое, что нужно сделать – это не паниковать, крепко держать руль и не делать резких движений рулем, плавно отпустить педаль газа. Резкую «перегазовку» машина может воспринять неадекватно. Тем более в сочетании с резкими движениями рулем. Нужно плавно сбрасывать газ до того момента, когда водитель почувствует, что есть контроль над автомобилем, или вы не проедете опасный участок.

Будьте взаимовежливы

– С наступлением теплой погоды движение становится более интенсивным. На дорогах появляются велосипедисты, дети активнее выходят гулять на улицы. Хочется порекомендовать быть взаимовежливыми на дорогах. Особое внимание обращайте на детей – они слишком непредсказуемы и могут выбежать на проезжую часть в любой момент. Снизьте скорость, проезжая дворовые территории. Важно, чтобы и родители показывали детям на своем примере, как правильно вести себя на дорогах.