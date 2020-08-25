Какие гарантии предоставляются молодым специалистам при трудоустройстве?

Для выпускников – молодых специалистов или молодых рабочих (служащих) (далее – молодые специалисты) законодательство предусматривает ряд дополнительных гарантий и компенсаций. В их числе – отдых по окончании обучения, денежная помощь, компенсация в связи с переездом на работу в другую местность и т.д.

После окончания обучения и перед началом работы молодому специалисту полагается отдых. Его продолжительность - 31 календарный день (подп. 3.2 п. 3 ст. 48, п. 6 ст. 84 Кодекса об образовании Республики Беларусь (далее – Кодекс об образовании)).

Молодому специалисту, направленному для работы в качестве педагогического работника, установлено 45 календарных дней отдыха (подп. 3.2 п. 3 ст. 48 Кодекса об образовании).

Отдых предоставляет не наниматель, а учреждение образования. В свидетельстве о направлении на работу (далее – свидетельство) срок прибытия молодого специалиста к нанимателю указывается уже с учетом дней отдыха. Таким образом, молодой специалист самостоятельно использует свое право на отдых. В связи с этим нанимателю после приема на работу молодого специалиста не нужно издавать какой-либо распорядительный документ (далее – приказ) об отдыхе. К этому времени дни отдыха уже будут использованы.

Молодой специалист вправе использовать не все дни отдыха (подп. 3.2 п. 3 ст. 48 Кодекса об образовании). Также он может отказаться от данной гарантии. Соответственно, молодой специалист может прибыть для трудоустройства раньше указанного в свидетельстве срока (ч. 1 п. 27 Положения о порядке распределения, перераспределения, направления на работу, последующего направления на работу выпускников, получивших послевузовское, высшее, среднее специальное или профессионально-техническое образование, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.06.2011 № 821 (далее – Положение о распределении)). В таком случае наниматель может принять его на работу с этого момента.

При этом необходимо, чтобы наниматель сразу разъяснил молодому специалисту, что, если он не воспользуется правом на отдых или использует не все его дни (например, 15 вместо 31), впоследствии потребовать предоставить ему оставшиеся дни отдыха он уже не сможет. Это поможет избежать спорных ситуаций.

Выплачивать молодому специалисту компенсацию за неиспользованные дни отдыха наниматель не должен.

В месячный срок со дня заключения трудового договора наниматель обязан выплатить молодому специалисту денежную помощь (подп. 3.4 п. 3 ст. 48 Кодекса об образовании, ч. 1, 2 и 4 п. 25 Положения о распределении). Выплата денежной помощи производится на основании приказа нанимателя. Размер помощи зависит от полученного молодым специалистом образования и от того, выплачивалась ли ему стипендия в последнем перед выпуском семестре (полугодии).

Денежная помощь молодому специалисту с высшим, средним специальным образованием с профессионально-техническим образованием получавшему стипендию не получавшему стипендию выплачивается в размере месячной стипендии, назначенной ему в последнем перед выпуском семестре (полугодии) из расчета социальной стипендии, установленной на дату выпуска из расчета тарифной ставки (тарифного оклада) по присвоенной ему квалификации (разряду, классу, категории) или соответствующего оклада

Если молодой специалист распределен к нанимателю, с которым он уже состоит в трудовых отношениях, ему также выплачивается денежная помощь. Никаких исключений на этот счет в законодательстве нет. Размер стипендии, в том числе социальной, указывается в справке о размере стипендии, она выдается учреждением образования вместе с дипломом (ч. 5 п. 25 Положения о распределении). Выплата денежной помощи и ее размер не зависят от того, сколько дней отдыха использовал молодой специалист и использовал ли вообще (ч. 2 п. 25 Положения о распределении).

Компенсации в связи с переездом на работу в другую местность (далее – компенсации) производятся тогда, когда организация, в которую прибыл молодой специалист, находится в другом населенном пункте по отношению к его постоянному месту жительства до распределения (подп. 3.3 п. 3 ст. 48 Кодекса об образовании, ч. 1 ст. 98 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК).

Наниматель возмещает молодому специалисту следующие расходы и производит следующие выплаты, связанные с его переездом (подп. 3.3 п. 3 ст. 48, п. 6 ст. 84 Кодекса об образовании, ч. 1 ст. 96 ТК):

Вид возмещения/выплаты Условия и размер возмещения/выплаты Стоимость проезда Молодого специалиста, каждого члена семьи - на тех же условиях, что и при направлении работника в служебную командировку Суточные Молодому специалисту - за каждый день нахождения в пути в соответствии с законодательством о служебных командировках Расходы по провозу имущества железнодорожным, водным и автомобильным транспортом (общего пользования) Молодого специалиста - до 500 кг Каждого члена семьи - до 150 кг Единовременное пособие Молодому специалисту - месячная тарифная ставка (тарифный оклад), оклад, должностной оклад по месту работы На каждого члена семьи - 1/4 единовременного пособия молодого специалиста

Стоимость проезда членов семьи молодого специалиста (мужа, жены, детей и родителей обоих супругов, находящихся на их иждивении и проживающих вместе с ними) и провоза их имущества, а также единовременное пособие на них выплачиваются в том случае, если они переезжают на новое место жительства молодого специалиста до истечения одного года со дня фактического предоставления им жилого помещения (п. 1, 2 и 4 ч. 1, ч. 2 ст. 96 ТК).

Срок выплаты компенсаций законодательство не устанавливает. Полагаю, выплатить их можно вместе с первой зарплатой молодого специалиста, но при условии, что он представил нанимателю все документы, подтверждающие понесенные расходы, то есть билеты на проезд, квитанции на оплату провоза багажа и т.д.

Законодательством предусмотрено, что с целью компенсации затрат на наем жилья наниматель может (п. 26 Положения о распределении): выплачивать молодым специалистам дополнительную денежную помощь; выделять средства.

Законодательство предусматривает возможность предоставления таких выплат, обязательными они не являются.