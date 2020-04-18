Какая Пасха без кулича? Кондитеры ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» испекли вкусность в благодарнгость врачам БЦБ

Кондитеры ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» вручили 70 пасхальных изделий врачам БЦБб.

«Мы хотели порадовать наших бобруйских медиков , выразив им бесконечную благодарность за их труд и мужество, свободного времени у них сейчас очень мало».