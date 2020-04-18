Какая Пасха без кулича? Кондитеры ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» испекли вкусность в благодарнгость врачам БЦБ
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Кондитеры ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» вручили 70 пасхальных изделий врачам БЦБб.
«Мы хотели порадовать наших бобруйских медиков , выразив им бесконечную благодарность за их труд и мужество, свободного времени у них сейчас очень мало».
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