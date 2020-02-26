Как защитить пожилых людей от преступных посягательств?

Пожилые люди нередко становятся жертвами преступников. В силу доверчивости и возрастных особенностей эта категория наших граждан является весьма уязвимой, а потому нуждается в постоянном внимании и заботе.

Профилактические мероприятия с целью усиления защиты пожилых людей от противоправных посягательств, повышения уровня взаимодействия субъектов профилактики правонарушений по удовлетворению запросов и потребностей указанной категории граждан будут проводиться на территории Ленинского района г. Бобруйска с 24 по 29 февраля 2020 года.

Как рассказала старший инспектор профилактики отделения правопорядка и профилактики отдела милиции Ленинского района г. Бобруйска УВД Бобруйского горисполкома майор милиции Ольга Викторовна Сергеенко, особое внимание на территории Ленинского района Бобруйска уделяется предупреждению совершения преступлений в отношении пожилых и престарелых граждан. С начала года зарегистрировано 9 преступлений в отношении пожилых и престарелых граждан. Из них 4 преступления совершены в отношении женщин, 5 - в отношении мужчин. Предметом преступного посягательства явилось имущество потерпевших граждан, а именно деньги, ценные бумаги, документы, кошельки и сумки. В большинстве случаев преступления были совершены путем свободного доступа.

Так, 16 февраля в оперативно-дежурную службу УВД Бобруйского горисполкома поступило сообщение от 66-летней бобруйчанки о том, что из её дачного дома похищена бытовая и цифровая техника. Правоохранителями установлены двое бобруйчан, подозреваемых в краже. 27-летний ранее судимый местный житель вместе с 47-летним мужчиной ночью разбили стекло, проникли в дом и похитили имущество.

В этот же день сообщение о краже строительного инструмента поступило от 67-летнего пенсионера. Злоумышленники путем свободного доступа зашли в дом и похитили данное имущество. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции установлены подозреваемые в совершении кражи. По данным фактам следователями дана правовая оценка, возбуждены уголовные дела.

Как пояснила Ольга Викторовна, участковые инспекторы милиции проведут инструктажи с сотрудниками почты, работниками банковских учреждений, с социальными работниками, которым доведут информацию о способах защиты пожилых людей от преступных посягательств. Разъяснят о необходимости информирования органы внутренних дел о каждом ставшем известном факте противоправных действий в отношении пожилых людей. Доведут населению информацию по вопросам обеспечения сохранности имущества и постановки квартир и домовладений под охрану.

Профилактика. Несколько простых правил сохранности имущества нужно знать всем. Расскажите пожилым людям о них. Не пренебрегайте правилами, а просто их выполняйте.

Не оставляйте ключи от квартиры без присмотра;

Не приводите в квартиру незнакомых людей;

Не открывайте дверь незнакомым людям;

Установите хорошие замки;

Установите сигнализацию;

Поддерживайте отношения с соседями;

Используйте систему освещения, которая будет включать попеременно свет в разных комнатах, имитируя ваше присутствие в квартире.

Официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк

­