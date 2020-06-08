Как закончилась непростая встреча ФК «Белшина» с «Динамо-Минск»?

«Все равно верю в «Шину». Во втором круге они будут намного лучше и останутся в высшей лиге» – пост одного из болельщиков на сайте «Прессбола». Мы тоже верим!

На отчетный матч бобруйчане вышли в следующем стартовом составе: № 24 Сергей Туранок, №4 Владислав Соланович, №8 Сергей Глебко, №9 Леонид Ковель, №15 Данила Нечаев, №18 Роман Салимов, №23 Cамуэль Одеоибо, №32 Владислав Ясюкевич, №69 Никита Рочев, №97 Кирилл Маляров и №99 Максим Грек.

В этот воскресный, теплый вечер встречались между собой два громких имени, два клуба, имеющие свои славные истории.

Уже на 4-й минуте первого тайма, после исполнения штрафного гостями, в великолепном сейве переведя мяч на угловой, спас наши ворота Сергей Туранок. А вот уже после розыгрыша динамовцами углового, голкипер «красно-черных» был беспомощен – счет в матче открыл №15 гостей Владислав Климович. На 30-й минуте отличный шанс сравнять счет имел Владислав Соланович, однако после его дальнего удара мяч пролетел чуть левее рамки. А на перерыв команды ушли при счете 0:2 не в нашу пользу – мяч «в раздевалку» забил Масиэль Соуза Данило.

Вторая 45-минутка началась опять же со взятия ворот «Белшины», и опять же после розыгрыша стандарта. На 51-й минуте отличился защитник минчан Миха Горопевшек. Спустя 13 минут, вышедший на замену динамовец Кирилл Вергейчик, довел счет до 0:4. В этом игровом моменте снова имел место пресловутый рикошет. Да, могли сократить счет Соланович на 72-й минуте, Кирилл Маляров на 76-й, Дмитрий Рекиш в уже добавленное судьей время, но…

Пресс-конференция:



Эдуард Градобоев (Белшина):

– Поздравляю «Динамо» с победой – заслуженно победили. Хорошая команда. Мы пытались усилить оборону, пять защитников поставили. Но ошибки сводят на «нет» все усилия. Опускаются руки и у атакующих футболистов. Проблема в этом сезоне.

– Как будете мотивировать игроков на оставшиеся матчи первого круга чемпионата?

– Как мотивировать, будем продолжать работать.

Леонид Кучук (Динамо-Минск):

– Некоторым покажется, что это был простой матч, на самом же деле встреча не простая. Команда «Белшина» хорошо владеет мячом, может хорошо атаковать. Мы постарались эти нюансы, связанные с атаками «Белшины», ликвидировать. Не всегда это получалось, много сегодня играли в обороне, и так получилось, что сами забили четыре мяча. Спасибо команде «Белшина», спасибо своей команде за проявленное умение держать игру.

– Наверняка, вы ожидали более упорного сопротивления от соперника?

– Мы готовились к такой игре, которая получилась. Каждый соперник имеет свои особенности игры в обороне, игры в атаке. Мы тоже имеем свои особенности, поэтому так и получилось.