Как выбор одежды помогает на собеседовании и в офисе: исследования экспертов

Не стоит недооценивать психологию восприятия цвета: это ваш ключ к выигрышному первому впечатлению о себе.
Оказывается, что цвет одежды, в которой соискатель приходит на интервью, имеет значение. Согласно исследованию платформы по поиску вакансий CareerBuilder, проведенному среди 2099 рекрутеров, синий считается наиболее подходящим для этой цели и ассоциируется с «командной работой». «Цех» выяснил, какие еще тонкости делового стиля стоит соблюдать, чтобы выглядеть настоящим профессионалом.
Магия цвета
Хотя базовые рекомендации о том, как одеваться в офис или на деловую встречу, всем известны, мало кто задумывается о цветах и психологии их восприятия. По мнению исследователей из Корнелльского университета, разным специальностям соответствуют разные цветовые схемы. Так, к примеру, представителям творческих профессий подойдут оттенки зеленого, фиолетового или желтого, которые отражают творческую и открытую натуру. Если же вы работаете в сфере бизнеса, банковской системы или юриспруденции, лучше остановиться свой выбор на сером, синем или черном.
Каждый цвет несет с собой определенный эмоциональный заряд. Разберем некоторые из них.
Синий или голубой
Синий часто трактуют как символ честности и ответственности. В целом, это правило работает для любого оттенка синего или голубого, за исключением чрезмерно ярких.
Впрочем, не выбирайте и чересчур блеклый оттенок: исследователи из Корнелльского университета предупреждают, что он может быть прочитан как цвет пассивности.
Черный
В уже упоминавшемся опросе CareerBuilder черный был назван вторым по популярности цветом для интервью с нанимателем. В отличие от синего, черный ассоциируется с лидерскими качествами и авторитетом, поэтому рекрутеры не рекомендуют одевать черную одежду тем, кто претендует на начальные позиции. Он больше подойдет менеджерам и руководителям отделов.
Серый
Серый — довольно нейтральный цвет. Любителям этого цвета приписывают приверженность логике и аналитическому мышлению.
Есть, правда, один нюанс: если вы сильно потеете, когда нервничаете, возможно, серый джемпер или рубашка — не лучшее решение для вас. Вместо этого можно выбрать антрацитовые брюки или пиджак.
Белый
Белый — беспроигрышный вариант, в частности потому, что с ним легко сочетать любой другой тон. К примеру, можно совместить белую рубашку с серыми или синими брюками. Плюс он символизирует аккуратность и организованность. Бонус: вы можете показать свое чувство стиля и юмора, добавив к классическому образу носки с цветным рисунком или аксессуары.
Оранжевый
Оранжевый оказался на дне списка CareerBuilder: рекрутеры видят в выборе яркой одежды отсутствие достаточной подготовки для работы. Этот цвет больше подходит творческим людям, считают они. Так что, если вы претендуете на вакансию офисного труженика, стоит избегать оранжевого.
Коричневый
Стилист Кэрол Дэвидсон в материале Fast Company высказала мнение, что коричневый связывают с пассивностью и застоем, с человеком, который медлителен и не готов к переменам. Увы, сегодня явно не в моде стабильность и спокойствие.
Красный
Красный — цвет противоречивый, с одной стороны — он несет с собой заряд энергии и уверенности. С другой — для первой встречи с работодателем — это чересчур смелый выбор, говорящий о настойчивости и склонности соискателя к доминированию. Поэтому к нему стоит относиться с осторожностью. Как вариант, вы можете использовать красный в качестве акцента, добавив его в наряд в виде подвески, камня на кольце или галстука.
Как насчет люкса?
Некоторые соискатели уверены, что вещи известных брендов уместны, когда вы претендуете на должность управляющего, ведь рубашка Gucci или слаксы Burberry однозначно символизируют статусность и авторитетность обладателя. Однако, когда речь идет об интервью с нанимателем, лучше оставить свои шикарные вещи дома, считают исследователи. Особенно, если на желаемой позиции нужны такие качества как эмпатия, доброта или скромность.
Участники эксперимента, проведенного профессором Рюкером и его коллегой, были готовы выбрать обладателей люксовых вещей для работы в публичной сфере, но не стали бы их нанимать для работы в HR.
Костюм, униформа или повседневный стиль?
Итак, ваше собеседование прошло удачно и настал момент задуматься о ежедневном выборе в одежде. Прежде чем автоматически натянуть на себя привычный костюм и рубашку, которые не вызывают у вас никаких приятных чувств, попробуйте спросить себя, чего вам хочется, какое у вас сегодня настроение, советует психолог и преподаватель Доунн Карен. Если вы испытываете усталость и отсутствие энергии, веселый принт на рубашке или ваши любимые замшевые ботинки помогут взбодриться и немного поднять настроение. В конце концов, одежда существует для того, чтобы отражать наше состояние и приносить комфорт.
Даже заядлые офисные работники последнее время разлюбили пиджаки и костюмы: в Британии выяснили, что только один из десяти работников носит костюм в офис. При этом семь из десяти человек предпочитают более расслабленный, повседневный стиль, потому что чувствуют себя так комфортнее. Для многих также важна возможность выразить свою индивидуальность. Впрочем, здесь главное — не переборщить.
Существует одно безусловное правило: выглядеть опрятно и всегда носить чистую обувь, говорит Ким Винзер, основательница лейбла Winser London, консультирующая своих клиенток по поводу офисной одежды.
Если же вы считаете, что одеваться нужно в соответствии с возрастом — вы, скорее всего, заблуждаетесь, считает Доунн Карен. Выбирайте то, что отражает ваше настроение, или то, кем вы себя чувствуете. Другое дело, что наряд должен быть уместным в конкретной ситуации. Ясно, что на деловую встречу не стоит надевать мини-юбку или джинсы с крупными дырками, к примеру.
Тем, кому выбор наряда представляется сплошной головной болью, психолог и основатель консалтинга Psychology for Fashion Кэролин Мэир рекомендует взять пример с Марка Цукерберга или Барака Обамы (во время его восьмилетнего президентства) и найти для себя идеальную униформу. Набор одинаковых футболок, джемперов, рубашек или толстовок на каждый день избавит вас от необходимости перебирать свой гардероб в поисках подходящего наряда и освободит вашу голову от лишних забот.
И еще один непреложный закон модного выбора: никогда не носите вещи из магазина без первой стирки. Искусственные красители, которые нередко используют для синтетических тканей, таких как полиэстер и нейлон, могут привести к аллергическим реакциям, говорит дерматолог Сюзан Недорост. С ней солидарна Ульрика Нильссон, профессор аналитической химии из Стокгольмского Университета: по ее словам, после первой стирки из одежды вымываются остатки вредных веществ, использовавшихся при производстве ткани. Среди них могут быть также, к примеру, хинолин, нитроанилины и бензотиазолы, которые оказывают канцерогенный эффект. К сожалению, производители не обязаны указывать химикаты, использованные во время обработки и покраски ткани, поэтому зачастую выявить наличие потенциально токсичных компонентов покупатель не в состоянии. Минимум, что мы можем сделать, чтобы позаботиться о своем здоровье — это обязательно выстирать одежду перед ноской.