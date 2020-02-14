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Общество

Как выбор одежды помогает на собеседовании и в офисе: исследования экспертов

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Как выбор одежды помогает на собеседовании и в офисе: исследования экспертов

Не стоит недооценивать психологию восприятия цвета: это ваш ключ к выигрышному первому впечатлению о себе.

Ока­зы­ва­ет­ся, что цвет одеж­ды, в ко­то­рой со­ис­ка­тель при­хо­дит на ин­тер­вью, име­ет зна­че­ние. Со­глас­но ис­сле­до­ва­нию плат­фор­мы по по­ис­ку ва­кан­сий Ca­reer­Builder, про­ве­ден­но­му сре­ди 2099 ре­кру­те­ров, си­ний счи­та­ет­ся наи­бо­лее под­хо­дя­щим для этой цели и ас­со­ци­и­ру­ет­ся с «ко­манд­ной ра­бо­той». «Цех» вы­яс­нил, ка­кие еще тон­ко­сти де­ло­во­го сти­ля сто­ит со­блю­дать, что­бы вы­гля­деть на­сто­я­щим про­фес­си­о­на­лом.

Ма­гия цве­та

Хотя ба­зо­вые ре­ко­мен­да­ции о том, как оде­вать­ся в офис или на де­ло­вую встре­чу, всем из­вест­ны, мало кто за­ду­мы­ва­ет­ся о цве­тах и пси­хо­ло­гии их вос­при­я­тия. По мне­нию ис­сле­до­ва­те­лей из Кор­нелль­ско­го уни­вер­си­те­та, раз­ным спе­ци­аль­но­стям со­от­вет­ству­ют раз­ные цве­то­вые схе­мы. Так, к при­ме­ру, пред­ста­ви­те­лям твор­че­ских про­фес­сий по­дой­дут от­тен­ки зе­ле­но­го, фи­о­ле­то­во­го или жел­то­го, ко­то­рые от­ра­жа­ют твор­че­скую и от­кры­тую на­ту­ру. Если же вы ра­бо­та­е­те в сфе­ре биз­не­са, бан­ков­ской си­сте­мы или юрис­пру­ден­ции, луч­ше оста­но­вить­ся свой вы­бор на се­ром, си­нем или чер­ном.

Каж­дый цвет несет с со­бой опре­де­лен­ный эмо­ци­о­наль­ный за­ряд. Раз­бе­рем неко­то­рые из них.

Си­ний или го­лу­бой

Си­ний ча­сто трак­ту­ют как сим­вол чест­но­сти и от­вет­ствен­но­сти. В це­лом, это пра­ви­ло ра­бо­та­ет для лю­бо­го от­тен­ка си­не­го или го­лу­бо­го, за ис­клю­че­ни­ем чрез­мер­но яр­ких.

Впро­чем, не вы­би­рай­те и че­рес­чур блек­лый от­те­нок: ис­сле­до­ва­те­ли из Кор­нелль­ско­го уни­вер­си­те­та пре­ду­пре­жда­ют, что он мо­жет быть про­чи­тан как цвет пас­сив­но­сти.

Чер­ный

В уже упо­ми­нав­шем­ся опро­се Ca­reer­Builder чер­ный был на­зван вто­рым по по­пу­ляр­но­сти цве­том для ин­тер­вью с на­ни­ма­те­лем. В от­ли­чие от си­не­го, чер­ный ас­со­ци­и­ру­ет­ся с ли­дер­ски­ми ка­че­ства­ми и ав­то­ри­те­том, по­это­му ре­кру­те­ры не ре­ко­мен­ду­ют оде­вать чер­ную одеж­ду тем, кто пре­тен­ду­ет на на­чаль­ные по­зи­ции. Он боль­ше по­дой­дет ме­не­дже­рам и ру­ко­во­ди­те­лям от­де­лов.

Се­рый

Се­рый — до­воль­но ней­траль­ный цвет. Лю­би­те­лям это­го цве­та при­пи­сы­ва­ют при­вер­жен­ность ло­ги­ке и ана­ли­ти­че­ско­му мыш­ле­нию.

Есть, прав­да, один ню­анс: если вы силь­но по­те­е­те, ко­гда нерв­ни­ча­е­те, воз­мож­но, се­рый джем­пер или ру­баш­ка — не луч­шее ре­ше­ние для вас. Вме­сто это­го мож­но вы­брать ан­тра­ци­то­вые брю­ки или пи­джак.

Бе­лый

Бе­лый — бес­про­иг­рыш­ный ва­ри­ант, в част­но­сти по­то­му, что с ним лег­ко со­че­тать лю­бой дру­гой тон. К при­ме­ру, мож­но сов­ме­стить бе­лую ру­баш­ку с се­ры­ми или си­ни­ми брю­ка­ми. Плюс он сим­во­ли­зи­ру­ет ак­ку­рат­ность и ор­га­ни­зо­ван­ность. Бо­нус: вы мо­же­те по­ка­зать свое чув­ство сти­ля и юмо­ра, до­ба­вив к клас­си­че­ско­му об­ра­зу нос­ки с цвет­ным ри­сун­ком или ак­сес­су­а­ры.

Оран­же­вый

Оран­же­вый ока­зал­ся на дне спис­ка Ca­reer­Builder: ре­кру­те­ры ви­дят в вы­бо­ре яр­кой одеж­ды от­сут­ствие до­ста­точ­ной под­го­тов­ки для ра­бо­ты. Этот цвет боль­ше под­хо­дит твор­че­ским лю­дям, счи­та­ют они. Так что, если вы пре­тен­ду­е­те на ва­кан­сию офис­но­го тру­же­ни­ка, сто­ит из­бе­гать оран­же­во­го.

Ко­рич­не­вый

Сти­лист Кэрол Дэ­вид­сон в ма­те­ри­а­ле Fast Com­pany вы­ска­за­ла мне­ние, что ко­рич­не­вый свя­зы­ва­ют с пас­сив­но­стью и за­сто­ем, с че­ло­ве­ком, ко­то­рый мед­ли­те­лен и не го­тов к пе­ре­ме­нам. Увы, се­го­дня явно не в моде ста­биль­ность и спо­кой­ствие.

Крас­ный

Крас­ный — цвет про­ти­во­ре­чи­вый, с од­ной сто­ро­ны — он несет с со­бой за­ряд энер­гии и уве­рен­но­сти. С дру­гой — для пер­вой встре­чи с ра­бо­то­да­те­лем — это че­рес­чур сме­лый вы­бор, го­во­ря­щий о на­стой­чи­во­сти и склон­но­сти со­ис­ка­те­ля к до­ми­ни­ро­ва­нию. По­это­му к нему сто­ит от­но­сить­ся с осто­рож­но­стью. Как ва­ри­ант, вы мо­же­те ис­поль­зо­вать крас­ный в ка­че­стве ак­цен­та, до­ба­вив его в на­ряд в виде под­вес­ки, кам­ня на коль­це или гал­сту­ка.

Как на­счет люк­са?

Неко­то­рые со­ис­ка­те­ли уве­ре­ны, что вещи из­вест­ных брен­дов умест­ны, ко­гда вы пре­тен­ду­е­те на долж­ность управ­ля­ю­ще­го, ведь ру­баш­ка Gucci или слак­сы Burberry од­но­знач­но сим­во­ли­зи­ру­ют ста­тус­ность и ав­то­ри­тет­ность об­ла­да­те­ля. Од­на­ко, ко­гда речь идет об ин­тер­вью с на­ни­ма­те­лем, луч­ше оста­вить свои ши­кар­ные вещи дома, счи­та­ют ис­сле­до­ва­те­ли. Осо­бен­но, если на же­ла­е­мой по­зи­ции нуж­ны та­кие ка­че­ства как эм­па­тия, доб­ро­та или скром­ность.

Участ­ни­ки экс­пе­ри­мен­та, про­ве­ден­но­го про­фес­со­ром Рю­ке­ром и его кол­ле­гой, были го­то­вы вы­брать об­ла­да­те­лей люк­со­вых ве­щей для ра­бо­ты в пуб­лич­ной сфе­ре, но не ста­ли бы их на­ни­мать для ра­бо­ты в HR.

Ко­стюм, уни­фор­ма или по­все­днев­ный стиль?

Итак, ваше со­бе­се­до­ва­ние про­шло удач­но и на­стал мо­мент за­ду­мать­ся о еже­днев­ном вы­бо­ре в одеж­де. Преж­де чем ав­то­ма­ти­че­ски на­тя­нуть на себя при­выч­ный ко­стюм и ру­баш­ку, ко­то­рые не вы­зы­ва­ют у вас ни­ка­ких при­ят­ных чувств, по­про­буй­те спро­сить себя, чего вам хо­чет­ся, ка­кое у вас се­го­дня на­стро­е­ние, со­ве­ту­ет пси­хо­лог и пре­по­да­ва­тель До­унн Ка­рен. Если вы ис­пы­ты­ва­е­те уста­лость и от­сут­ствие энер­гии, ве­се­лый принт на ру­баш­ке или ваши лю­би­мые зам­ше­вые бо­тин­ки по­мо­гут взбод­рить­ся и немно­го под­нять на­стро­е­ние. В кон­це кон­цов, одеж­да су­ще­ству­ет для того, что­бы от­ра­жать наше со­сто­я­ние и при­но­сить ком­форт.

Даже за­яд­лые офис­ные ра­бот­ни­ки по­след­нее вре­мя раз­лю­би­ли пи­джа­ки и ко­стю­мы: в Бри­та­нии вы­яс­ни­ли, что толь­ко один из де­ся­ти ра­бот­ни­ков но­сит ко­стюм в офис. При этом семь из де­ся­ти че­ло­век пред­по­чи­та­ют бо­лее рас­слаб­лен­ный, по­все­днев­ный стиль, по­то­му что чув­ству­ют себя так ком­форт­нее. Для мно­гих так­же важ­на воз­мож­ность вы­ра­зить свою ин­ди­ви­ду­аль­ность. Впро­чем, здесь глав­ное — не пе­ре­бор­щить.

Су­ще­ству­ет одно без­услов­ное пра­ви­ло: вы­гля­деть опрят­но и все­гда но­сить чи­стую обувь, го­во­рит Ким Вин­зер, ос­но­ва­тель­ни­ца лей­б­ла Winser Lon­don, кон­суль­ти­ру­ю­щая сво­их кли­ен­ток по по­во­ду офис­ной одеж­ды.

Если же вы счи­та­е­те, что оде­вать­ся нуж­но в со­от­вет­ствии с воз­рас­том — вы, ско­рее все­го, за­блуж­да­е­тесь, счи­та­ет До­унн Ка­рен. Вы­би­рай­те то, что от­ра­жа­ет ваше на­стро­е­ние, или то, кем вы себя чув­ству­е­те. Дру­гое дело, что на­ряд дол­жен быть умест­ным в кон­крет­ной си­ту­а­ции. Ясно, что на де­ло­вую встре­чу не сто­ит на­де­вать мини-юбку или джин­сы с круп­ны­ми дыр­ка­ми, к при­ме­ру.

Тем, кому вы­бор на­ря­да пред­став­ля­ет­ся сплош­ной го­лов­ной бо­лью, пси­хо­лог и ос­но­ва­тель кон­сал­тин­га Psy­chol­ogy for Fash­ion Кэро­лин Мэир ре­ко­мен­ду­ет взять при­мер с Мар­ка Цу­кер­бер­га или Ба­ра­ка Оба­мы (во вре­мя его вось­ми­лет­не­го пре­зи­дент­ства) и най­ти для себя иде­аль­ную уни­фор­му. На­бор оди­на­ко­вых фут­бо­лок, джем­пе­ров, ру­ба­шек или тол­сто­вок на каж­дый день из­ба­вит вас от необ­хо­ди­мо­сти пе­ре­би­рать свой гар­де­роб в по­ис­ках под­хо­дя­ще­го на­ря­да и осво­бо­дит вашу го­ло­ву от лиш­них за­бот.

И еще один непре­лож­ный за­кон мод­но­го вы­бо­ра: ни­ко­гда не но­си­те вещи из ма­га­зи­на без пер­вой стир­ки. Ис­кус­ствен­ные кра­си­те­ли, ко­то­рые неред­ко ис­поль­зу­ют для син­те­ти­че­ских тка­ней, та­ких как по­ли­эс­тер и ней­лон, мо­гут при­ве­сти к ал­лер­ги­че­ским ре­ак­ци­ям, го­во­рит дер­ма­то­лог Сю­зан Недо­рост. С ней со­ли­дар­на Уль­ри­ка Нильс­сон, про­фес­сор ана­ли­ти­че­ской хи­мии из Сток­гольм­ско­го Уни­вер­си­те­та: по ее сло­вам, по­сле пер­вой стир­ки из одеж­ды вы­мы­ва­ют­ся остат­ки вред­ных ве­ществ, ис­поль­зо­вав­ших­ся при про­из­вод­стве тка­ни. Сре­ди них мо­гут быть так­же, к при­ме­ру, хи­но­лин, нит­ро­ани­ли­ны и бен­зо­ти­а­зо­лы, ко­то­рые ока­зы­ва­ют кан­це­ро­ген­ный эф­фект. К со­жа­ле­нию, про­из­во­ди­те­ли не обя­за­ны ука­зы­вать хи­ми­ка­ты, ис­поль­зо­ван­ные во вре­мя об­ра­бот­ки и по­крас­ки тка­ни, по­это­му за­ча­стую вы­явить на­ли­чие по­тен­ци­аль­но ток­сич­ных ком­по­нен­тов по­ку­па­тель не в со­сто­я­нии. Ми­ни­мум, что мы мо­жем сде­лать, что­бы по­за­бо­тить­ся о сво­ем здо­ро­вье — это обя­за­тель­но вы­сти­рать одеж­ду пе­ред нос­кой.

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