Как выбор одежды помогает на собеседовании и в офисе: исследования экспертов

Ока­зы­ва­ет­ся, что цвет одеж­ды, в ко­то­рой со­ис­ка­тель при­хо­дит на ин­тер­вью, име­ет зна­че­ние. Со­глас­но ис­сле­до­ва­нию плат­фор­мы по по­ис­ку ва­кан­сий Ca­reer­Builder, про­ве­ден­но­му сре­ди 2099 ре­кру­те­ров, си­ний счи­та­ет­ся наи­бо­лее под­хо­дя­щим для этой цели и ас­со­ци­и­ру­ет­ся с «ко­манд­ной ра­бо­той». «Цех» вы­яс­нил, ка­кие еще тон­ко­сти де­ло­во­го сти­ля сто­ит со­блю­дать, что­бы вы­гля­деть на­сто­я­щим про­фес­си­о­на­лом.

Ма­гия цве­та

Хотя ба­зо­вые ре­ко­мен­да­ции о том, как оде­вать­ся в офис или на де­ло­вую встре­чу, всем из­вест­ны, мало кто за­ду­мы­ва­ет­ся о цве­тах и пси­хо­ло­гии их вос­при­я­тия. По мне­нию ис­сле­до­ва­те­лей из Кор­нелль­ско­го уни­вер­си­те­та, раз­ным спе­ци­аль­но­стям со­от­вет­ству­ют раз­ные цве­то­вые схе­мы. Так, к при­ме­ру, пред­ста­ви­те­лям твор­че­ских про­фес­сий по­дой­дут от­тен­ки зе­ле­но­го, фи­о­ле­то­во­го или жел­то­го, ко­то­рые от­ра­жа­ют твор­че­скую и от­кры­тую на­ту­ру. Если же вы ра­бо­та­е­те в сфе­ре биз­не­са, бан­ков­ской си­сте­мы или юрис­пру­ден­ции, луч­ше оста­но­вить­ся свой вы­бор на се­ром, си­нем или чер­ном.

Каж­дый цвет несет с со­бой опре­де­лен­ный эмо­ци­о­наль­ный за­ряд. Раз­бе­рем неко­то­рые из них.

Си­ний или го­лу­бой

Си­ний ча­сто трак­ту­ют как сим­вол чест­но­сти и от­вет­ствен­но­сти. В це­лом, это пра­ви­ло ра­бо­та­ет для лю­бо­го от­тен­ка си­не­го или го­лу­бо­го, за ис­клю­че­ни­ем чрез­мер­но яр­ких.

Впро­чем, не вы­би­рай­те и че­рес­чур блек­лый от­те­нок: ис­сле­до­ва­те­ли из Кор­нелль­ско­го уни­вер­си­те­та пре­ду­пре­жда­ют, что он мо­жет быть про­чи­тан как цвет пас­сив­но­сти.

Чер­ный

В уже упо­ми­нав­шем­ся опро­се Ca­reer­Builder чер­ный был на­зван вто­рым по по­пу­ляр­но­сти цве­том для ин­тер­вью с на­ни­ма­те­лем. В от­ли­чие от си­не­го, чер­ный ас­со­ци­и­ру­ет­ся с ли­дер­ски­ми ка­че­ства­ми и ав­то­ри­те­том, по­это­му ре­кру­те­ры не ре­ко­мен­ду­ют оде­вать чер­ную одеж­ду тем, кто пре­тен­ду­ет на на­чаль­ные по­зи­ции. Он боль­ше по­дой­дет ме­не­дже­рам и ру­ко­во­ди­те­лям от­де­лов.

Се­рый

Се­рый — до­воль­но ней­траль­ный цвет. Лю­би­те­лям это­го цве­та при­пи­сы­ва­ют при­вер­жен­ность ло­ги­ке и ана­ли­ти­че­ско­му мыш­ле­нию.

Есть, прав­да, один ню­анс: если вы силь­но по­те­е­те, ко­гда нерв­ни­ча­е­те, воз­мож­но, се­рый джем­пер или ру­баш­ка — не луч­шее ре­ше­ние для вас. Вме­сто это­го мож­но вы­брать ан­тра­ци­то­вые брю­ки или пи­джак.

Бе­лый

Бе­лый — бес­про­иг­рыш­ный ва­ри­ант, в част­но­сти по­то­му, что с ним лег­ко со­че­тать лю­бой дру­гой тон. К при­ме­ру, мож­но сов­ме­стить бе­лую ру­баш­ку с се­ры­ми или си­ни­ми брю­ка­ми. Плюс он сим­во­ли­зи­ру­ет ак­ку­рат­ность и ор­га­ни­зо­ван­ность. Бо­нус: вы мо­же­те по­ка­зать свое чув­ство сти­ля и юмо­ра, до­ба­вив к клас­си­че­ско­му об­ра­зу нос­ки с цвет­ным ри­сун­ком или ак­сес­су­а­ры.

Оран­же­вый

Оран­же­вый ока­зал­ся на дне спис­ка Ca­reer­Builder: ре­кру­те­ры ви­дят в вы­бо­ре яр­кой одеж­ды от­сут­ствие до­ста­точ­ной под­го­тов­ки для ра­бо­ты. Этот цвет боль­ше под­хо­дит твор­че­ским лю­дям, счи­та­ют они. Так что, если вы пре­тен­ду­е­те на ва­кан­сию офис­но­го тру­же­ни­ка, сто­ит из­бе­гать оран­же­во­го.

Ко­рич­не­вый

Сти­лист Кэрол Дэ­вид­сон в ма­те­ри­а­ле Fast Com­pany вы­ска­за­ла мне­ние, что ко­рич­не­вый свя­зы­ва­ют с пас­сив­но­стью и за­сто­ем, с че­ло­ве­ком, ко­то­рый мед­ли­те­лен и не го­тов к пе­ре­ме­нам. Увы, се­го­дня явно не в моде ста­биль­ность и спо­кой­ствие.

Крас­ный

Крас­ный — цвет про­ти­во­ре­чи­вый, с од­ной сто­ро­ны — он несет с со­бой за­ряд энер­гии и уве­рен­но­сти. С дру­гой — для пер­вой встре­чи с ра­бо­то­да­те­лем — это че­рес­чур сме­лый вы­бор, го­во­ря­щий о на­стой­чи­во­сти и склон­но­сти со­ис­ка­те­ля к до­ми­ни­ро­ва­нию. По­это­му к нему сто­ит от­но­сить­ся с осто­рож­но­стью. Как ва­ри­ант, вы мо­же­те ис­поль­зо­вать крас­ный в ка­че­стве ак­цен­та, до­ба­вив его в на­ряд в виде под­вес­ки, кам­ня на коль­це или гал­сту­ка.