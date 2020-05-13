Как в «лихие» 90-е. В Бобруйске четверо избили битой сторожа

Незамедлительно, к месту происшествия, был направлен наряд группы задержания Бобруйского отдела охраны, который установил все обстоятельства правонарушения.

Как выяснилось, один из фигурантов «Бригады» ранее поконфликтовал с директором предприятия. Решив свести счеты с несговорчивым руководителем, вооружившись друзьями с битами, отправился на разборки. Не обнаружив директора предприятия на рабочем месте, разъяренные мужчины, как в «лихие 90-е» выместили злобу на стороже, избив его битами, и скрылись с места преступления.

При отработке прилегающей территории примерно, в 500-х метрах от места правонарушения, сотрудниками охраны был задержан один из фигурантов, а некоторое время спустя трое других соучастников.

Хулиганами оказались ранее не судимые жители Бобруйска. Теперь за содеянное «Бригада» будет отвечать по закону. Их действиям уже дана правовая оценка.