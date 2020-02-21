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Общество

Как в Бобруйске обстоят дела с преступностью?

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Как в Бобруйске обстоят дела с преступностью?

Криминогенную обстановку в городе и вопросы профилактики правонарушений обсудили сегодня на заседании горисполкома.

Подробности читайте в свежем номере «БЖ»

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