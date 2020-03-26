Как уберечь пожилых родственников от коронавируса

Вирус COVID-19 наибольшую опасность представляет для людей старшего возраста. Ослабленный иммунитет не справляется с заболеванием, быстро возникают осложнения, чреватые летальным исходом.

Какие меры предосторожности можно предпринять, чтобы минимизировать риски для своих пожилых родителей, бабушек и дедушек, кроме общеизвестных (мыть руки, пользоваться санитайзерами на улице и избегать массового скопления народа)?

Не сейте панику

Важно не поддаваться панике. Пожилые люди очень легко включаются в негативные настроения, уровень стресса повышается, что для иммунитета и здоровья совсем не полезно. Поэтому постарайтесь оградить пожилых людей от потока пугающей информации. Не стоит при них обсуждать апокалиптические сценарии течения эпидемии, даже в шутку.

Объясняйте, что развитие пандемии зависит от того, насколько серьезно все люди будут относиться к мерам безопасности, то есть настаивайте на том, что ситуация подконтрольна. Ссылаясь на компетентные источники, расскажите, что голод нам тоже не грозит. Запасов продуктов в стране вполне достаточно. Если родные по этому поводу продолжают волноваться, сделайте небольшой запас продуктов питания длительного хранения и лекарств у них дома — для успокоения.

Переключайте внимание родственников на положительные впечатления: по возможности вместе смотрите хорошее кино, обсуждайте бытовые вопросы, делитесь маленькими радостями жизни.

Прогулки и посещения

Для пожилых людей прогулки на свежем воздухе необходимы, но в связи с эпидемиологической ситуацией лицам старше 65 лет с хроническими заболеваниями сейчас лучше воздержаться от выхода на улицу. Если есть возможность — перевезите родственника на дачу. Там он сможет бывать на свежем воздухе без риска заразиться от посторонних людей, и привычный ритм жизни не будет нарушен.

Для пожилых родственников в настоящее время проживание рядом с более молодыми людьми, ежедневно выходящими «в мир», несет в себе дополнительные риски. Если вы проживаете совместно, рекомендуется не приближаться к другим членам семьи ближе чем на 1–2 метра. Приходя домой, все члены семьи должны тщательно мыть руки, умываться, желательно переодеваться в чистую домашнюю одежду. В квартире нужно ежедневно дезинфицировать наиболее загрязняемые поверхности: выключатели, дверные ручки, пульты телевизора, клавиатуру компьютера, экраны телефонов и других гаджетов, все поверхности в ванной комнате, кухонные столы и рабочие поверхности, ручки холодильника, тумбочки и т. д.

Не забывайте часто проветривать квартиру и поддерживать в ней оптимальный уровень влажности (не менее 40%).

Очень часто пожилые люди носят одну и ту же одежду по несколько дней. В ситуации эпидемии эта привычка становится очень вредной. Следите, чтобы ваши пожилые родственники не забывали каждый день менять и стирать одежду, на ткани вирус живет несколько часов.

Следите, чтобы питание родных было сбалансированным и достаточным. В период пандемии не стоит садиться на диеты и по каким-либо другим причинам жестко ограничивать себя в пище. Все это может не лучшим образом сказаться на иммунитете.

Если родители проживают отдельно - не забывайте, что контакт с семьей очень важен в пожилом возрасте, но лучшее, что вы можете сделать сейчас - сократить визиты и поддерживать регулярный и теплый контакт с близкими по телефону, чтобы им было легче перенести изоляцию.

Поделитесь с родными информацией:

по вопросу доставки продуктов питания и товаров первой необходимости, лекарств пожилые люди могут обращаться в учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» по телефону 72 18 91, 8044 766 54 88.

Режим работы: понедельник- воскресенье с 08.00 до 18.00.

Во время визитов соблюдайте меры предосторожности. Откажитесь от посещения, если у вас есть малейшие признаки ОРВИ. Во всех других случаях используйте защитные маски, соблюдайте дистанцию (от объятий и поцелуев в этот период лучше воздержаться) и ограничьте число гостей: не стоит навещать родственника всей семьей. Откажитесь от празднования дней рождения и прочих торжеств. Чем меньше вокруг людей, тем безопасней.

Не просите пожилых родителей присматривать за внуками -дети коронавирусной инфекцией не заболевают или болеют в малосимптомной форме, зато они могут заразить своих бабушек и дедушек.

От уровня ответственности каждого из нас зависит развитие ситуации. Сохраняйте спокойствие и заботьтесь о ваших близких!

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