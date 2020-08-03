Как спасти бизнес в кризис: советы от организаторов форума Бизнес-Пробуждение

В Минске 26 сентября пройдет форум Бизнес-Пробуждение 5.0. Генеральный партнер – МТБанк. В Беларусь приедет легенда, бизнесмен Джордан Белфорт. По его биографии Мартин Скорсезе снял фильм, в котором «волка с Уолл-стрит» сыграл Леонардо ДиКаприо. Тема форума – спасение бизнеса в кризис. В преддверии события мы пообщались с организаторами Антоном Коротким, Михаилом Мысником и Денисом Семеняко, чтобы узнать, как они справляются с кризисом и какие советы могут дать предпринимателям.

Как повлиял кризис на работу организаторов мероприятий? Как спасали бизнес?

Мы работаем в сфере организации бизнес-ивентов. На какой-то момент она замерла. Никто не мог ничего планировать. Мы были связаны по рукам и ногам. Мы видели неопределенность и страх в глазах клиентов – предпринимателей, которые попали под удар кризиса. Мы пытались понять, что происходит, оценивали последствия, искали возможности и потом начали действовать. Нам досталось, но мы никого не уволили, не закрыли бизнес, а спустя пару месяцев начали расти.

Первое, что решили – работать в два раза больше, чтобы удержать хотя бы прежние результаты. Отдел продаж мы переключили в «режим заботы о клиенте». Мы не стремились прямо здесь и сейчас зарабатывать на продаже билетов. Наш бизнес-форум в сентябре не решал проблемы клиентов весной и летом. Спасать бизнес нужно было прямо сейчас. Поэтому мы создали дополнительные бесплатные продукты, которые помогают клиентам переживать кризис – провели антикризисный марафон, открыли доступ к библиотеке Бизнес-Пробуждения (получить его можно на сайте форума www.bp2020.biz), организуем бизнес-завтраки для предпринимателей (подробности в Инстаграм @bp2020.biz).

У команды Бизнес-Пробуждения сейчас фокус на помощи. Помогать в спасении бизнеса клиентов, быть полезными, оказывать поддержку. Люди, которые вместе переживают трудности, сплачиваются и становятся друзьями. Это применимо и к жизни, и к бизнесу. Именно это наша стратегия сегодня. Мы помогаем клиентам и нам доверяют все больше предпринимателей из Минска и всей Беларуси. Каждый день получаем десятки благодарностей. Нас ценят, видят пользу, и как результат стали расти продажи билетов на форум.

Тема форума – спасение бизнеса в кризис. Назовите пять причин, почему предпринимателям нужно прийти на Бизнес-Пробуждение 5.0?

Бизнес-Пробуждение 5.0 в сентябре станет первым масштабным оффлайн форумом в Минске после долгого «заточения» людей по квартирам, это будет глоток свежего воздуха, мотивация к резкому старту. Именно это нужно предпринимателям, чтобы справиться с кризисом.

Вторая причина – это топовые спикеры. Самый легендарный – Джордан Белфорт. Он впервые приезжает в Минск, в Беларусь. Это невероятная возможность познакомиться с легендой Уолл-стрит. Даже невозможно представить при каких обстоятельствах еще кто-то из-нас мог его встретить и лично задать вопрос. Такая возможность будет 26 сентября в Минске. Когда мы объявили хедлайнера клиенты были шокированы, кто-то до сих пор не верит, что Джордан Белфорт приедет в Минск.

На форуме выступят 7 крутых спикеров, полный список мы пока держим в секрете. Обещаем, будет полезно, будет много актуальных инструментов, будут живые дискуссии с предпринимателями.

Третья причина – это нетворкинг. Люди перестроились на диджитал формат, но им не хватает живого общения, эмоций. Наш форум, как и прежде, станет самой крупной площадкой для нетворкинга в Беларуси. Мы планируем собрать 5 тысяч участников в оффлайне и еще 3 тысячи в онлайн. Это будет концентрация людей, которые пережили кризис, у которых есть опыт, как справляться с трудностями. И у нас точно найдется много тем для обсуждения. Каждый получит мотивацию и идеи для бизнеса.

Четвертая причина – это знания. Знания, которые будут отличаться от всего того, что наша аудитория слышала до этого, потому что кризис и пандемия наложили отпечаток на все выступления, информация будет даваться с поправкой на новые реалии. Аудитория получит актуальные и свежие инструменты.

Пятая причина – это эмоции. В ситуации огромного потока негативной информации, которая лавиной захлестнула жителей Беларуси, людям нужны хорошие новости, события, которые открывают перспективы и заряжают позитивом.

Как справиться с кризисом? Какие советы могут дать организаторы Бизнес-Пробуждения?

Дать себе установку не стать жертвой кризиса: быть активным и «биться до конца», чтобы сохранить бизнес и найти новые возможности для роста. Когда человек не сдается, ему открываются новые горизонты. В этот момент вы действуете не с позиции избегания, а ищете решения, и они находятся. Решить, что все происходящее будет не с вами, а для вас. Все, что будет происходить в кризис – например, задержка платежей, рост курса, уход сотрудников и прочее, вы будете принимать, как уроки, чтобы справляться с такими задачами в будущем. Ограничить поток негативной информации из СМИ и социальных сетей, чтобы сохранять позитивный настрой и видеть возможности. В темноте – они не видны. А негатив – это полная тьма. Не замыкаться на себе и своих проблемах. Общаться с коллегами, с предпринимателями. Предпринимательское одиночество не приводит ни к чему хорошему. Всегда работайте над формированием правильного окружения, над выстраиванием партнерских отношений. В кризис это поможет справляться со сложными задачами. На бизнес-завтраки к нам приезжают бизнесмены не только из Минска, но и из других городов. Люди знакомятся, общаются, обмениваются опытом и расширяют контакты. Мы получаем каждый день благодарности за этот нетворкинг. Еще больше общаться с клиентами: звонить, спрашивать, чем они живут, какие задачи решают. Особенно в сфере услуг. Разрабатывайте такие продукты, которые будут решать проблемы клиентов. Слушайте клиентов, просите у них обратную связь и увидите много возможностей для бизнеса. Совет от экспертов МТБанка, генерального партнера форума. Постоянно ищите пути для снижения операционных расходов в сотрудничестве с профессионалами в сфере финансов. Консультации специалистов банка, в котором вы обсуживаетесь, помогут эффективно и оперативно внедрить инструменты для улучшения финансовой стабильности. Например, в МТБанк разработана линейка продуктов для снижения расходов предпринимателей: в части расчетно-кассового обслуживания, снижения комиссий за обслуживание в банке и другое. Обращайтесь к финансовым партнерам, чтобы вместе находить правильные решения для управления финансами вашего бизнеса.

Напомним, что образовательный форум Бизнес-Пробуждение 5.0 пройдет в Минске 26 сентября. Подробнее узнать о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте bp2020.biz.