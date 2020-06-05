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Как собирают подписи в Бобруйске

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Как собирают подписи в Бобруйске

В Бобруйске идет сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты Республики Беларусь.

Как и по всей стране в нашем городе сбор подписей продлится по 19 июня включительно.

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