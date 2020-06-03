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Спорт

Как попасть в боксёрский клуб? Смотрите видео

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Как попасть в боксёрский клуб? Смотрите видео

Бой с тенью. Спортивная школа Шинник набирает юных боксёров. Корреспондент телеканала "Бобруйск 360" Анастасия Похлёстова тоже попробовала пройти кастинг.

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