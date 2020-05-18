Как обеспечить безопасность ребенка во дворе? Советуют бобруйские спасатели

Все знают, что малыши любопытны, активно исследуют окружающее их пространство, не всегда понимая, сколько оно таит угроз. Поэтому взрослые должны предвидеть опасность и предотвратить возможную беду. Мы предлагаем вам дать свою экспертную оценку по безопасности.

Сегодня вашему вниманию будет представлена локация «Двор» с первого взгляда на которой все нормально. Ваша задача определить опасные места для ребёнка. Дать им экспертную оценку, чем они опасны. Вместе с тем, подумать, как оградить малыша от этих опасностей.

Убедиться в том, что вы правильно подумали и нашли опасности можно, просмотрев картинки-подсказки, чуть ниже.