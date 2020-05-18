Как обеспечить безопасность ребенка во дворе? Советуют бобруйские спасатели
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Все знают, что малыши любопытны, активно исследуют окружающее их пространство, не всегда понимая, сколько оно таит угроз. Поэтому взрослые должны предвидеть опасность и предотвратить возможную беду. Мы предлагаем вам дать свою экспертную оценку по безопасности.
Сегодня вашему вниманию будет представлена локация «Двор» с первого взгляда на которой все нормально. Ваша задача определить опасные места для ребёнка. Дать им экспертную оценку, чем они опасны. Вместе с тем, подумать, как оградить малыша от этих опасностей.
Убедиться в том, что вы правильно подумали и нашли опасности можно, просмотрев картинки-подсказки, чуть ниже.
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