Как молодые бобруйчане с инвалидностью живут на самоизоляции

На период самоизоляции в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией для молодых людей с инвалидностью отделения дневного пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» жизнь не потеряла краски и не стала менее насыщенной и увлекательной. Состоялось много различных онлайн-мероприятий. Расскажем о самых интересных.

В апреле была подготовлена виртуальная выставка творческих работ людей с инвалидностью «Пасхальные мотивы – 2020».

В мае для участников отделения был организован литературный онлайн-конкурс "Я расскажу вам о войне...", посвященный 75-летию Великой Победы.

Была сделана видеозапись участников конкурса, где они читали стихи на военную тематику. В течение трех недель в официальной группе отделения центра «Смотрите и удивляйтесь!» https://ok.ru/smotriteiu все желающие могли проголосовать за понравившегося конкурсанта.

По результатам голосования в интернете и оценкам жюри определились победители конкурса. Все участники были отмечены дипломами и памятными подарками.

Накануне встречи с летом была организована «ромашковая онлайн-поляна пожеланий». Потрудились над ее созданием руководитель кружка «Веселый досуг» Оксана Шлапакова и молодые люди с инвалидностью.

Для ее сотворения понадобилась бумага, ножницы, ручка и искренние онлайн-пожелания друзьям на предстоящее лето. Также прошел онлайн-конкурс рисунка «Здравствуй, лето!»

В преддверии Дня семьи заглянули в семейный альбом людей с особенностями здоровья. Они поделились своими семейными историями. Вместе вывели правила счастливой семьи.

Все знают о пользе спортивных занятий. Это укрепление здоровья, улучшение психологического состояния, долой килограммы… Для воспитанников отделения центра спортивные занятия давно стали ежедневным домашним заданием.

При помощи современных средств связи ребята регулярно получают индивидуальные задания от руководителя кружка двигательной реабилитации «Мы можем все!» Клавдии Коваленко с комплексом спортивных упражнений. Надо отметить, что прогульщиков занятий среди ребят нет: не позволяет уважение к руководителю и любовь к спорту.

По мере своих сил и возможностей они все стараются выполнять. Как любой парень и девушка, люди с особенностями здоровья также хотят быть красивыми и находиться в хорошей физической форме. Кто занимается, у тех все получается.

Приведение дома в порядок – магия, которая создает яркую и счастливую жизнь. На протяжении многих лет для людей с инвалидностью среди разнообразных кружков работает кружок «Домоводство». Как приготовить салат, первое и второе блюдо, провести уборку – всему этому и многому другому они обучаются на данный момент дистанционно под чутким руководством Клавдии Федоровны Коваленко и своих родителей. Помогает в этом Вайбер.

Для людей с инвалидностью в онлай-режиме работают трудовые мастерские – швейная мастерская «Надежда» и «Полиграфия». В сложившихся неблагоприятных санитарно-эпидемиологических условиях появилась необходимость в дистанционных занятиях с участниками трудовых мастерских. После некоторых экспериментов подошла форма чатов (групп) в социальных мессенджерах. Самым доступным и удобным оказался Viber. Инструктор по трудовой терапии Оксана Боровец старается придерживаться того, что было запланировано в начале года, но, конечно, есть и отступления от темы, в зависимости от возможностей дистанционного обучения и интересов участников группы. Обсуждаемые вопросы, часто связаны с использованием приложений в смартфоне (для чего они, как ими пользоваться, как скачать из интернета).

Так же не менее интересные и актуальные темы, изучаемые участниками трудовой мастерской «Полиграфия». Работа с текстовым и графическим редактором всегда пользуется популярностью у молодежи.

На онлайн-занятиях в швейной мастерской ребята обсуждают теоретические вопросы, связанные с пошивом и ремонтом одежды.

Участники мастерских с нетерпением ждут новых встреч с руководителем, чтобы сообщить о своих успехах и узнать что-то новое, пусть пока и дистанционно.

В преддверии всемирного Дня без табака было проведено онлайн-анкетирование. Молодым людям было предложено ответить на вопросы анкеты под названием «Я никогда не буду курить!». Это еще раз позволило им задуматься над негативными последствиями курения.

С Днем защиты детей ребят необычно поздравили педагоги и учащиеся ГУО «Детская школа искусств №1 им.Е.К. Тикоцкого г. Бобруйска». Они записали и подарили концерт. Благодарные зрители с удовольствием его прослушали и были воодушевлены талантом юных музыкантов.

О том, что нужно сохранять природу, жить экологично каждый день накануне Дня эколога в онлайн-формате напомнили бобруйчанам с инвалидностью. Еще они узнали об интересном месте для путешествия и отдыха без комаров на родине, получили экосоветы на каждый день.

Пришло долгожданное лето! С ним мы связываем свои мечты об отдыхе, о выезде на природу. Однако, чтобы ничто не омрачило отдых, не стоит забывать и пренебрегать мерами безопасного поведения на воде, в лесу, правилами пожарной безопасности и правилами безопасного поведения на дороге.

Обо всем этом молодым бобруйчанам с инвалидностью регулярно напоминают по телефону, в группах в социальных сетях специалисты отделения центра.

Всегда вместе, всегда на связи!