Как фирменная сеть «Красного пищевика» заботится о здоровье покупателей?

Конечно, все фирменные магазины «Красного пищевика» оснащены необходимыми препаратами для антисептической обработки рук, продавцы работают в масках и перчатках, но мы решили сделать шаг вперед и подарить своим любимым клиентам настоящую, стильную и яркую безопасность: брендированные маски. Дизайн этих модных, надежных и многоразовых защитных средств придется по душе даже самому разборчивому бобруйчанину и гостю города. «Сейчас внимание всего мира сконцентрировано на безопасности и профилактике острых респираторных заболеваний, – рассказал директор бобруйской кондитерской фабрики Сергей Анюховский. – Поэтому фабрика не осталась в стороне. Дизайн маски разработали специалисты маркетинга, а ткань оперативно предоставило по нашему заказу ОАО «Моготекс». Отдельное спасибо за это заместителю генерального директора по коммерции Олегу Алексеевичу Буянову. Изделия же отшивали женщины нашей фабрики – у многих из них есть швейные машинки дома».

Маски от «Красного пищевика» стали «сладким» предложением: в фирменном магазине №1 на улице Социалистической, 94 вы можете подарить себе весеннее настроение на сумму 20 рублей, купив любой понравившийся продукт от «Красного пищевика» и получить стильную фирменную маску в подарок! С ней настроение и ощущение надежности выйдут на совершенно новый уровень. К «безопасной» акции присоединились и фирменные магазины в Витебске, расположенные на проспекте Черняховского и улице Коммунистической.

ВАЖНО: не забывайте правила поведения в общественных местах, в том числе магазинах!

* соблюдайте безопасную дистанцию, стоя в очереди

*планируйте свои покупки заранее,посещайте магазины в менее загруженные дни и часы

*обрабатывайте антисептиком руки и носите маски

Будьте здоровы!