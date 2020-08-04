Как будет проходить досрочное голосование в Бобруйске?

До главного политического события года, которое состоится 9 августа, остается всего несколько дней. Уже сегодня 4 августа стартует досрочное голосование. Свои двери участки распахнут в 10 утра. Отдать голос заранее можно будет до 19.00. Но с перерывом с 14.00 до 16.00. Всего в Бобруйске 104 участка для голосования. На выборах-2020 особое внимание уделят санитарным нормам.

Каждый участок оборудован санитайзером. Профилактика – превыше всего. Приходить голосовать лучше в маске и перчатках. Если с собой нет, на месте предложат одноразовые.

Членов участковых комиссий рассадят через одного. Каждому раздадут маски, перчатки, защитные щитки. Особое внимание уделят социальному дистанцированию. На полу разметка − расстояние между избирателями полтора метра.

− Все члены участковых комиссий прошли инструктаж, то есть мы провели заседание, где еще раз освежили, повторили тот алгоритм действий, который необходимо выполнять в соответствии с избирательным кодексом, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, – подчеркнула председатель участковой избирательной комиссий №16 Зоя Потачиц.

В основной день голосования горожан порадуют кулинарными шедеврами. ОАО «Комбинат школьного питания «Купалинка» предложит широкий ассортимент продукции собственного производства. Пирожки, булочки, пирожные, фаршированные блюда. А еще охлажденные напитки и мороженое.

Торговое обслуживание будет доступно на 99 участках. Здесь организуют стационарные буфеты и выездные палатки. Можно будет приодеться к школе, купить канцелярские товары. Свою продукцию представят и Бобруйские бренды – ОАО «Красный пищевик», ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай», Бобруйский мясокомбинат, Бобруйский филиал холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка».

Как отметила заместитель начальника управления торговли и услуг Бобруйского горисполкома Анна Веремейчик, во всех избирательных участках режим работы определен с 8.00 до 20.00, в период с 11.00 до 13.00 каждый субъект продумывает проведение дегустации какой-то продукции собственного производства. Цены приятно удивят.

Досрочное голосование продлится до 8 августа. В основной день выборов – 9 числа можно будет проголосовать за кандидата в Президенты с 8.00 до 20.00.

Мария Бересневич.