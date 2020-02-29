Как Бобруйский район отпразднует Масленицу

1 марта в 11.00 в зоне отдыха «Наше место» (у первого озера слева в направлении п.Туголица) пройдут народные гулянья «Широкая масленица».

Вас ждут:

- театрализованные представления,

- концертная и обширная конкурсно-игровая программа,

- работа торговых рядов

- сжигание чучела масленицы,

- подарки на масленичном столбе,

- катание на лошадях и пони