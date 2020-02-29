Как Бобруйский район отпразднует Масленицу
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1 марта в 11.00 в зоне отдыха «Наше место» (у первого озера слева в направлении п.Туголица) пройдут народные гулянья «Широкая масленица».
Вас ждут:
- театрализованные представления,
- концертная и обширная конкурсно-игровая программа,
- работа торговых рядов
- сжигание чучела масленицы,
- подарки на масленичном столбе,
- катание на лошадях и пони
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