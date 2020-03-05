К Земле приближается огромный метеорит. Он может уничтожить нашу цивилизацию

Диаметр астероида составляет четыре километра, ему присвоили номер 52768. Космический объект пролетит максимально близко к поверхности Земли уже в конце апреля. Если же небесное тело войдет в атмосферу, столкновение спровоцирует глобальную катастрофу.

Скорость движения астероида составляет 8,7 километров в секунду (31 320 километров в час. Максимально короткого расстояния до Земли космический объект достигнет уже 29 апреля.