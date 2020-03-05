К Земле приближается огромный метеорит. Он может уничтожить нашу цивилизацию
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Астероид гигантских размеров приближается к Земле. Эксперты NASA считают, что если такой космический объект упадет на нашу планету, он может полностью уничтожить цивилизацию.
Диаметр астероида составляет четыре километра, ему присвоили номер 52768. Космический объект пролетит максимально близко к поверхности Земли уже в конце апреля. Если же небесное тело войдет в атмосферу, столкновение спровоцирует глобальную катастрофу.
Скорость движения астероида составляет 8,7 километров в секунду (31 320 километров в час. Максимально короткого расстояния до Земли космический объект достигнет уже 29 апреля.
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