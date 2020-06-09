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Город

Юных бобруйчан вместе с родителями приглашают на открытую летнюю площадку

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Юных бобруйчан вместе с родителями приглашают на открытую летнюю площадку

"Бобруйск-Арена" приглашает жителей и гостей города каждую пятницу, субботу,и воскресенье с 12.00 на открытую площадку возле Ледового дворца. Организаторы обещают: будет весело!

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