Юных бобруйчан вместе с родителями приглашают на открытую летнюю площадку
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"Бобруйск-Арена" приглашает жителей и гостей города каждую пятницу, субботу,и воскресенье с 12.00 на открытую площадку возле Ледового дворца. Организаторы обещают: будет весело!
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