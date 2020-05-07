Юные исполнители из Бобруйского района стали дипломантами республиканского радиоконкурса «Маладыя таленты Беларусі»

В нем приняли участие воспитанники Бобруйской районной детской школы искусств Анна Коновальчик и образцовый ансамбль народной песни «Кавалёўскія весялушкі». На суд авторитетного жюри они представили аудиозаписи одного произведения и прошли во второй тур. В силу объективных причин второй и третий этапы творческого радиоконкурса прошли дистанционно, по видеозаписям.

По итогам финального прослушивания в номинации «Наследие. Соло» Анна Коновальчик стала обладателем специального диплома «За артистизм», а в номинации «Наследие. Ансамбли» ансамбль «Кавалёўскія весялушкі» получил специальный диплом «За сохранение национальных традиций».