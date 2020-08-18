Юные бобруйчане с пользой проводят лето. В этом им помогают работники МЧС

При подготовке к марафону «Провожу лето с пользой!» прошло увлекательное занятие с учащимися средней школы №3.

Ребята посетили пожарную аварийно-спасательную часть №4 Бобруйского ГРОЧС. Школьники не просто в теории узнали для чего нужна служба химической и радиационной защиты в Бобруйском горрайотделе по чрезвычайным ситуациям, но и сами провели эксперименты под присмотром спасателя Алексея Асташова.

Ребята узнали, как правильно выбирать средства индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, обучились методикам поиска источников ионизирующего излучения, провели зонирование территории условно зараженного объекта, научились работать с газоанализаторами и респираторами, также обучились приготовлению растворов-демеркуризаторов для проведения демеркуризации по универсальной технологии, научились работать с прибором радиометрического и дозиметрического контроля

В конце встречи инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Ольга Ковалькова рассказала в рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня» про опасности, которые могут подстерегать в лесу, на водоемах и в жаркую погоду, и напомнила про мобильное положение «МЧС Беларуси: Помощь рядом!». Все участники получили книжные пособия и листовки.

Ребята признались, что им очень понравилась в гостях у спасателей.

Ольга Ковалькова, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС