Юбилейной медалью наградили труженицу тыла Зинаиду Бестужеву

– В преддверии праздника стало доброй традицией посещать ветеранов Великой Отечественной войны, – отметила Ирина Николаевна. – Это наша святая обязанность, наш святой долг. Сегодня не каждый ветеран сможет поучаствовать в торжественных мероприятия, и , посещая их на дому, мы выражаем великую благодарность и признательность этим людям. Хочу поздравить всех ветеранов с наступающим праздником, низкий вам поклон за тот подвиг, что совершили.