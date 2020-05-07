Юбилейной медалью наградили труженицу тыла Зинаиду Бестужеву

В гости к ветерану Великой Отечественной войны,труженице тыла, ветерану труда Зинаиде Бестужевой заглянули сегодня депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская, заместитель главы Администрации Ленинского района Бобруйска Виталий Граховский, заместитель военного комиссара г.Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов Дмитрий Лебедев. И повод достойный – Зинаиде Михайловне торжественно вручили юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».
– В преддверии праздника стало доброй традицией посещать ветеранов Великой Отечественной войны, – отметила Ирина Николаевна. – Это наша святая обязанность, наш святой долг. Сегодня не каждый ветеран сможет поучаствовать в торжественных мероприятия, и , посещая их на дому, мы выражаем великую благодарность и признательность этим людям. Хочу поздравить всех ветеранов с наступающим праздником, низкий вам поклон за тот подвиг, что совершили.