Известный певец, бобруйчанин Руслан Алехно отдал свой голос на Малой Родине

Руслан Алехно специально приехал в родной Бобруйск, чтобы проголосовать. Наш земляк подчеркнул, что принять участие в избирательной кампании важно, ведь это обязанность каждого гражданина.

– Мой голос за сильную и свободную Беларусь, где я родился, – подчеркнул певец.