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Выборы 2020

Известный певец, бобруйчанин Руслан Алехно отдал свой голос на Малой Родине

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Известный певец, бобруйчанин Руслан Алехно отдал свой голос на Малой Родине

Руслан Алехно специально приехал в родной Бобруйск, чтобы проголосовать. Наш земляк подчеркнул, что принять участие в избирательной кампании важно, ведь это обязанность каждого гражданина.

– Мой голос за сильную и свободную Беларусь, где я родился, – подчеркнул певец.

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