Известен график личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц руководством Бобруйского горисполкома на май 2020 года

Студнев А.В.

председатель горисполкома Каб. 211 13.05.2020 с 08.00 до 13.00

27.05.2020 с 08.00 до 13.00 Кисель И.Н.

первый заместитель

председателя горисполкома Каб. 211 06.05.2020 с 08.00 до 13.00

20.05.2020 с 08.00 до 13.00 Жук О.Н.

заместитель председателя горисполкома Каб. 507 13.05.2020 с 08.00 до 13.00

27.05.2020 с 08.00 до 13.00 Омелюсик В.А.

заместитель председателя

горисполкома Каб. 410 06.05.2020 с 08.00 до 13.00

20.05.2020 с 08.00 до 13.00­ Погудо Л.С.

управляющий делами горисполкома Каб. 704 06.05.2020 с 08.00 до 13.00

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: ­68 00 29, 68 00 28 или в кабинете №207 с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30.