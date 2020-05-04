Известен график личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц руководством Бобруйского горисполкома на май 2020 года
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Студнев А.В.
Каб. 211
13.05.2020 с 08.00 до 13.00
Кисель И.Н.
Каб. 211
06.05.2020 с 08.00 до 13.00
Жук О.Н.
Каб. 507
13.05.2020 с 08.00 до 13.00
Омелюсик В.А.
Каб. 410
06.05.2020 с 08.00 до 13.00
Погудо Л.С.
Каб. 704
06.05.2020 с 08.00 до 13.00
Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 68 00 29, 68 00 28 или в кабинете №207 с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30.
Примечание: в случае возникновения служебной необходимости в график могут вноситься изменения.