Известен график личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц руководством Бобруйского горисполкома на июнь

Студнев А.В.

председатель горисполкома Каб. 211 10.06.2020 с 08.00 до 13.00

24.06.2020 с 08.00 до 13.00 Кисель И.Н.

первый заместитель

председателя горисполкома Каб. 211 03.06.2020 с 08.00 до 13.00

17.06.2020 с 08.00 до 13.00 Жук О.Н.

заместитель председателя горисполкома Каб. 507 10.06.2020 с 08.00 до 13.00

24.06.2020 с 08.00 до 13.00 Омелюсик В.А.

заместитель председателя

горисполкома Каб. 410 03.06.2020 с 08.00 до 13.00

17.06.2020 с 08.00 до 13.00 Погудо Л.С.

управляющий делами горисполкома Каб. 704 03.06.2020 с 08.00 до 13.00

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам:

68 00 29, 68 00 28

или в кабинете №207 с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30.