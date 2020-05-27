Известен график личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц руководством Бобруйского горисполкома на июнь
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Студнев А.В.
Каб. 211
10.06.2020 с 08.00 до 13.00
Кисель И.Н.
Каб. 211
03.06.2020 с 08.00 до 13.00
Жук О.Н.
Каб. 507
10.06.2020 с 08.00 до 13.00
Омелюсик В.А.
Каб. 410
03.06.2020 с 08.00 до 13.00
Погудо Л.С.
Каб. 704
03.06.2020 с 08.00 до 13.00
Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам:
68 00 29, 68 00 28
или в кабинете №207 с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30.
Примечание: в случае возникновения служебной необходимости в график могут вноситься изменения.