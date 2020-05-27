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Известен график личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц руководством Бобруйского горисполкома на июнь

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Известен график личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц руководством Бобруйского горисполкома на июнь

Студнев А.В.
председатель горисполкома

Каб. 211

10.06.2020 с 08.00 до 13.00
24.06.2020 с 08.00 до 13.00

Кисель И.Н.
первый  заместитель
председателя горисполкома

Каб. 211

03.06.2020 с 08.00 до 13.00
17.06.2020 с 08.00 до 13.00

Жук О.Н.
заместитель председателя горисполкома

Каб. 507

10.06.2020 с 08.00 до 13.00
24.06.2020 с 08.00 до 13.00

Омелюсик В.А.
заместитель председателя
горисполкома

Каб. 410

03.06.2020 с 08.00 до 13.00
17.06.2020 с 08.00 до 13.00

Погудо Л.С.
управляющий делами горисполкома

Каб. 704

03.06.2020 с 08.00 до 13.00

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам:
68 00 29, 68 00 28
или в кабинете №207 с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30.

Примечание: в случае возникновения служебной необходимости в график могут вноситься измен­ения.

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