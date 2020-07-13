Изменилось расписание движения поездов

22.07.2020 поезд региональных линий экономкласса №6745 Жлобин-Минск ( отправление со станции Жлобин 14.30,) проследует до станции Савичи. На участке Савичи-Бобруйск отменен.

22.07.2020 поезд региональных линий экономкласса №6744 Осиповичи-Жлобин проследует от станции Савичи в 16.10. На участке Бобруйск- Савичи отменен.

22.07.2020 назначается поезд региональных линий экономкласса №6944 Осиповичи-Бобруйск ( отправление со станции Осиповичи в 14.50, прибытие на станцию Бобруйск в 15.49)

22.07.2020 назначается поезд региональных линий экономкласса №6945 Бобруйск-Осиповичи ( отправление со станции Бобруйск в 16.04, прибытие на станцию Осиповичи в 16.58)