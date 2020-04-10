Изменения в расписании поездов

Расписание поездов меняется

14 апреля 2020

№ 613 Могилев – Солигорская, отпр. 9:21

№ 614 Солигорск – Могилев, опр. 18:11

Назначается по пятницам и воскресеньям

17 апреля 2020

№ 683 Гомель – Минск, отпр. 18:21

Назначен на воскресенье

18 апреля 2020

№ 684 Минск – Гомель, отпр. 3:03

Назначен на понедельник

Дополнительно назначены

24 апреля и 8 мая 2020

№ 683 Гомель – Минск, отпр. 18:21

25 апреля и 9 марта 2020

№ 684 Минск – Гомель, отпр. 3:03

27, 28, 30 апреля 2020

№ 613 Могилев – Солигорск, отпр. 9:21

№ 614 Солигорск – Могилев, отпр. 18:11

26 апреля 2020

ОТМЕНА

№ 613 Могилев – Солигорск, отпр. 9:21

№ 614 Солигорск – Могилев, отпр. 18.10

Вы можете получить больше информации по телефону 105.