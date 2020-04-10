Изменения в расписании поездов
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Расписание поездов меняется
14 апреля 2020
№ 613 Могилев – Солигорская, отпр. 9:21
№ 614 Солигорск – Могилев, опр. 18:11
Назначается по пятницам и воскресеньям
17 апреля 2020
№ 683 Гомель – Минск, отпр. 18:21
Назначен на воскресенье
18 апреля 2020
№ 684 Минск – Гомель, отпр. 3:03
Назначен на понедельник
Дополнительно назначены
24 апреля и 8 мая 2020
№ 683 Гомель – Минск, отпр. 18:21
25 апреля и 9 марта 2020
№ 684 Минск – Гомель, отпр. 3:03
27, 28, 30 апреля 2020
№ 613 Могилев – Солигорск, отпр. 9:21
№ 614 Солигорск – Могилев, отпр. 18:11
26 апреля 2020
ОТМЕНА
№ 613 Могилев – Солигорск, отпр. 9:21
№ 614 Солигорск – Могилев, отпр. 18.10
Вы можете получить больше информации по телефону 105.
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