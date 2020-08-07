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Изменения в расписании движения поездов

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Изменения в расписании движения поездов

С 21 августа отменяется поезд межрегиональных линий эконом-класса № 613 Могилев-Солигорск , отправление со станции Бобруйск в 9.21.

С 21 августа отменяется поезд межрегиональных линий эконом-класса № 614 Солигорск-Могилев , отправление со станции Бобруйск в 18.11

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