Изготовить паспорт за 7 дней стало возможным во всех районах Могилевской области

Изготовить паспорт за 7 дней можно во всех районах Могилевской области. Как сообщил заместитель начальника управления по гражданству и миграции УВД облисполкома Виталий Астанкович, дополнительная услуга гражданам по срочной доставке документов в Бюро паспортизации населения УВД и возврату их в подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел области предоставляется с 1 марта.

Действующей редакцией Указа Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» срочный порядок изготовления документов (до 7 дней со дня подачи заявления) предусмотрен только для подразделений по гражданству и миграции органов внутренних дел.

- Гражданин, обратившийся в подразделение по гражданству и миграции ОВД, расположенное за пределами Могилева, сможет изготовить паспорт гражданина Республики Беларусь, вид на жительство в Республике Беларусь или проездной документ в срочном порядке - до 7 дней со дня подачи заявления - за дополнительную плату, - отметил Виталий Астанкович.

Стоимость услуги необходимо уточнять в подразделении по гражданству и миграции. Для каждого подразделения она индивидуальна, так как рассчитана с учетом удаленности размещения подразделения по гражданству и миграции от областного центра.