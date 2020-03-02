Из турецкого порта Джейхан 5-6 марта азербайджанская компания Socar планирует отправить танкер с нефтью для Беларуси, сообщил ТАСС замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании Ибрагим Ахмедов.

"Из турецкого порта 5-6 марта планируется отправить из Джейхана танкер с нефтью для Беларуси. Объем отправляемой нефти составит около 85 тыс. т", - сказал Ибрагим Ахмедов.

Как сообщалось ранее, Беларусь договорилась с Socar о поставке двух танкеров нефти - это около 160 тыс. т. Нефть будет доставлена по нефтепроводу Одесса - Броды через Украину В Беларусь. Для подготовки прокачки нефти из Украины на Мозырский НПЗ министерство антимонопольного регулирования и торговли установило тарифы на услуги по транспортировке.

Ожидается поставка 160 тыс. т российской нефти для белорусских НПЗ в порт Клайпеды - в марте, которая была куплена через трейдеров без премии.

В Беларусь, в марте, будут поставлять нефть без премии шесть российских компаний, среди которых "Сафмар" и пять новых для Беларуси поставщиков. 300 тыс. т нефти поставит российская группа компаний "Сафмар", "УДС нефть" - 50 тыс. т.

В этом году на белорусские НПЗ для переработки поставляется порядка 1 млн т нефти в месяц. Такой же объем предусмотрен на март, - сообщил БЕЛТА вице-премьер Игорь Ляшенко.

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