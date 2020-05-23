Итальянский кот-киборг стал звездой интернета (видео)
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В Милане живет кот по кличке Вито, который передвигается на бионических протезах. 6-летнее животное сбила машина и ему ампутировали задние лапы. Итальянские врачи впервые успешно провели подобную операцию. Об этом пишет BBC.
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