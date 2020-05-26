Италия рассчитывает на товарооборот с Беларусью в 1 млрд евро — посол

Италия рассчитывает на товарооборот с Беларусью в 1 млрд евро, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди сегодня во время онлайн-конференции в Национальном пресс-центре, посвященной белорусско-итальянскому сотрудничеству.

Посол обратил внимание, что в настоящее время, по статистике итальянской стороны, эта цифра составляет около 800 млн евро. "Но мы ставим перед собой задачу в 1 млрд евро, - продолжил он. - Не знаю, сможем ли из-за коронавируса достичь этой цифры в текущем году, но будем стремиться".

Дипломат рассказал, что для наращивания взаимного товарооборота Италия намерена диверсифицировать свой экспорт в Беларусь. "Мы надеемся увеличить товарооборот за счет таких традиционно сильных областей итальянской экономики, как производство оборудования, строительство, медицинская сфера, а также зеленой экономики, чтобы производить чистую энергию и жить и созидать в экологичных условиях", - отметил он.

Посол рассказал, что именно зеленой экономике будет посвящен 4-й белорусско-итальянский бизнес-форум, который запланирован в Минске на октябрь.

Дипломат высоко оценил развитие белорусско-итальянских контактов и поблагодарил белорусов за поддержку и солидарность в сложный для Италии период борьбы с коронавирусом.