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Италия продлила чрезвычайное положение до 15 октября

belta.by 16 0

Италия продлила чрезвычайное положение до 15 октября

Итальянские сенаторы поддержали правительство, продлив чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса до 15 октября, сообщает ANSA.It.

"Cенат большинством голосов поддержал предложение о продлении чрезвычайного положения в стране до 15 октября. Решение поддержали 157 сенаторов, 125 были против и трое воздержались", - говорится в сообщении. Впрочем, ожидалось, что его продлят до 31 октября.

Как сообщалось ранее, правительство Италии объявило чрезвычайное положение в начале января, чтобы справиться с коронавирусным кризисом. Срок его действия завершался в конце июля.

Италия является одной из наиболее пострадавших от пандемии стран в Европе и получит 209 млрд евро (28% средств) из 750-миллиардного фонда восстановления экономики ЕС.

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