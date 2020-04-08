История об одной бобруйской цыганской семье

8 апреля отмечается Всемирный день цыган. Сегодня их в мире примерно 18 миллионов человек. В Европе к цыганам причисляют себя около 10 миллионов. География расселения: Албания, Румыния, Молдова, Хорватия, Аргентина, Беларусь, Канада, Бразилия, Россия и другие страны. На Могилевщине порядка 50% представителей национальности рома проживают в Бобруйске, основная часть – в Зеленке и Титовке.
Женский батальон
27-летний Ренат Александрович родился и вырос в Зеленке. Здесь ему знаком, как говорится, каждый куст. Проезжая по улице Керамичной, где находится его дом, рассказывает:
– На моей памяти эту местность затапливало дважды. Березина по весне выходила из берегов, озеро тут было, разливалось тоже, и все буквально плавало в воде. До остановки мы добирались на лодке, а еще как-то военные перевозили нас в надувной.
Во дворе громким лаем встречает пес Тяпа, в доме – тихоня Кнопа. Здесь Ренат обосновался недавно, а раньше жил напротив вместе с бабушкой и дедушкой. На семейном совете решили продать прежнее жилье и построить рядом новое и просторное. Молодой человек здесь все сделал своими руками. У плиты на кухне хлопочет жена Зарина, рядом играют три дочери – Самира, Бажена и Милана. «Весь женский батальон в сборе», – улыбаясь, говорит Ренат. Женился он в 16 лет, а его супруге тогда было 19. Молодые люди познакомились на свадьбе у знакомых, а вскоре и сами создали семью.
– Я из Зеленки, Зарина из Титовки. Наши семьи знали друг друга, дружили. Если честно, я не сторонник ранних браков. Хотя у нас этим никого не удивишь. Но я бы не хотел, чтобы мои дочери рано вышли замуж. Мы с женой сами еще были детьми. Взрослой жизни не знали, хотелось погулять. Нам родные, конечно, помогали, наставляли и подсказывали многое, – говорит Ренат.
Герой признается – мечтал о сыне. Но Бог дал троих дочек-красавиц, чему несказанно рад – живет, как в цветнике. Сам он не смог получить образование, кроме школьного, по определенным причинам, хотя тяга к знаниям у него была всегда. Хочет, чтобы его девочки выучились и получили профессии. Гордится старшей Самирой, которой 9 лет. Говорит, девочку в школе хвалят учителя. Она хорошо учится, любит литературу, языки и математику. Мечтает стать переводчиком. Осенью в школу пойдет средняя дочь Бажена. Самира занимается с сестрой, помогает ей делать первые шаги в мире знаний, учит буквам. А сама с юных лет уже приучается к ведению домашнего хозяйства, готовке еды.
Цыган-партизан
В окрестностях семью Александровичей знают как дружную, сплоченную и активную. Ренат занимается строительством, ездит в Россию. «Если есть голова и руки, прокормить себя и жену с детьми можно всегда», – говорит он. Правда, сейчас в связи с закрытием границ стало сложнее. Пока выручают детское пособие на младшенькую Милану, пенсии бабушки и дедушки, которые живут с ним. В их семье все сообща, здесь не делят свой и чужой карман. Вместе обустраивают дом, вместе питаются и занимаются хозяйством: у Александровичей два барашка, телочка и свинки. «Никто криминалом у нас никогда не занимался. Все мы живем честно, скромно, чтим Бога. У меня в семье все крещеные», – говорит бабушка хозяина дома Валентина Ивановна. А еще здесь чтут память предков. Прадед Рената Николай Боровой – участник партизанского движения, был в отрядах Осиповичского и Кличевского районов.
– У моего отца погибла вся семья, из-за того что он был партизаном, да еще цыганом. В то время ведь на них были гонения, как и на евреев. Фашисты расстреляли его мать, сестру и брата. Сам получил ранение во время войны. Папа всегда хотел, чтобы был мир во всем мире. Его часто приглашали в школы, где он рассказывал детям, как воевал, как спасал своих товарищей. Сам он был кочевым цыганом. Жил в России, затем в Минске, работал на автоматических линиях водителем погрузчика. Потом мы переехали в Бобруйск: его тянуло в те места, где он партизанил, где погибли его родные. Он был неграмотным, но очень хотел научиться читать и писать. Когда останавливались на зиму в какой-нибудь деревне, он бегал в школу, сидел за партой и учился грамоте. Отец хотел, чтобы все его дети выучились. Нас у него было шестеро – пять дочерей и сын. Все окончили школу, получили среднее образование, – рассказывает Валентина Александрович.
Народные традиции
В этом доме чтут и уважают старших. Пожилые люди у цыган пользуются особым почетом как хранители традиций, передающихся из поколения в поколение.
– У нашего народа развита взаимовыручка. Мы всегда стараемся помочь друг другу. Никого не оставляем в беде. Со всеми стараемся жить мирно. Если происходят какие-то конфликты, решают их на совете. Русский человек, если что-то случается, идет в гражданский суд, а у нас собирают цыганский, на который могут съезжаться представители нашей диаспоры из разных городов. Выслушивают обе стороны, совещаются и принимают решение, как нужно поступить. Ослушаться нельзя, – рассказывает супруга Рената Зарина Александрович.
– А еще цыгане очень гостеприимные и приветливые. Пришли гости – нужно подать на стол. Если я готовлю, обязана надеть на голову платок. Без этого никуда. Ходить в коротких юбках у нас не принято, – продолжает женщина.
На вопрос, что главное, Зарина отвечает: «Чтобы мы всегда были вместе с мужем, никогда не расставались. Дети рядом были, и дом был полная чаша».
Скоро православная Пасха – в семье Александровичей это самый большой праздник, который они ждут с трепетом. «Мы у Бога много не просим. Нам главное – чтобы были здоровье да хлеб-соль на столе», – говорит Валентина Александрович.