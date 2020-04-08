История об одной бобруйской цыганской семье

Цыган-партизан

В окрестностях семью Александровичей знают как дружную, сплоченную и активную. Ренат занимается строительством, ездит в Россию. «Если есть голова и руки, прокормить себя и жену с детьми можно всегда», – говорит он. Правда, сейчас в связи с закрытием границ стало сложнее. Пока выручают детское пособие на младшенькую Милану, пенсии бабушки и дедушки, которые живут с ним. В их семье все сообща, здесь не делят свой и чужой карман. Вместе обустраивают дом, вместе питаются и занимаются хозяйством: у Александровичей два барашка, телочка и свинки. «Никто криминалом у нас никогда не занимался. Все мы живем честно, скромно, чтим Бога. У меня в семье все крещеные», – говорит бабушка хозяина дома Валентина Ивановна. А еще здесь чтут память предков. Прадед Рената Николай Боровой – участник партизанского движения, был в отрядах Осиповичского и Кличевского районов.

– У моего отца погибла вся семья, из-за того что он был партизаном, да еще цыганом. В то время ведь на них были гонения, как и на евреев. Фашисты расстреляли его мать, сестру и брата. Сам получил ранение во время войны. Папа всегда хотел, чтобы был мир во всем мире. Его часто приглашали в школы, где он рассказывал детям, как вое­вал, как спасал своих товарищей. Сам он был кочевым цыганом. Жил в России, затем в Минске, работал на автоматических линиях водителем погрузчика. Потом мы переехали в Бобруйск: его тянуло в те места, где он партизанил, где погибли его родные. Он был неграмотным, но очень хотел научиться читать и писать. Когда останавливались на зиму в какой-нибудь деревне, он бегал в школу, сидел за партой и учился грамоте. Отец хотел, чтобы все его дети выучились. Нас у него было шестеро – пять дочерей и сын. Все окончили школу, получили среднее образование, – рассказывает Валентина Александрович.

Народные традиции

В этом доме чтут и уважают старших. Пожилые люди у цыган пользуются особым почетом как хранители традиций, передающихся из поколения в поколение.

– У нашего народа развита взаимовыручка. Мы всегда стараемся помочь друг другу. Никого не оставляем в беде. Со всеми стараемся жить мирно. Если происходят какие-то конфликты, решают их на совете. Русский человек, если что-то случается, идет в гражданский суд, а у нас собирают цыганский, на который могут съезжаться представители нашей диаспоры из разных городов. Выслушивают обе стороны, совещаются и принимают решение, как нужно поступить. Ослушаться нельзя, – рассказывает супруга Рената Зарина Александрович.

– А еще цыгане очень гостеприимные и приветливые. Пришли гости – нужно подать на стол. Если я готовлю, обязана надеть на голову платок. Без этого никуда. Ходить в коротких юбках у нас не принято, – продолжает женщина.

На вопрос, что главное, Зарина отвечает: «Чтобы мы всегда были вместе с мужем, никогда не расставались. Дети рядом были, и дом был полная чаша».

Скоро православная Пасха – в семье Александровичей это самый большой праздник, который они ждут с трепетом. «Мы у Бога много не просим. Нам главное – чтобы были здоровье да хлеб-соль на столе», – говорит Валентина Александрович.