Клинические испытания российской вакцины от коронавируса планируется начать в Беларуси в сентябре, сообщает БЕЛТА.

Специалисты Беларуси и России наладили активное взаимодействие по этому вопросу. Так, белорусская сторона уже определила клинические базы для проведения испытаний. Сейчас уточняются технические вопросы, связанные с их проведением с учетом национальных и международных требований.

Определяются категории и количество пациентов. "По предварительной информации, предоставленной российской стороной, начать клинические испытания планируется в сентябре текущего года".

Кроме того, по предложению российской стороны белорусские специалисты прорабатывают возможность производства вакцины с разной степенью локализации на фармацевтических предприятиях республики.