Испания продолжает ослаблять введенные из-за коронавируса ограничения

С сегодняшнего дня жителям Мадрида и Барселоны разрешено встречаться с друзьями и родными, которые проживают в одной провинции. Вместе с тем нельзя собираться группами, численность которых превышает 10 человек.

Гулять и заниматься спортом на улице можно в те временные интервалы, которые были установлены ранее для разных групп лиц. Кроме того, испанцам пока не разрешили выезжать за пределы провинции, в которой они проживают. Бары, кафе и рестораны смогут открыть террасы для посетителей, одновременно может быть занято не более 50% от обычного числа столиков, которые придется дезинфицировать после каждого клиента. Также частично могут возобновить свою деятельность спортзалы, музеи, церкви. Вновь будут открыты и отели, но без зон общего пользования, обеденных залов и бассейнов. Также разрешаются охота и спортивная рыбалка.

Одновременно с этим почти половина населения страны проживает в регионах, которые с сегодняшнего дня ждет уже третий из четырех объявленных властями этапов ослабления ограничений. На этой фазе испанцам все еще нельзя выезжать за пределы своих провинций, однако исчезают временные интервалы для прогулок и занятий спортом на улице. Разрешаются встречи с близкими - 15 человек максимум. Кафе и рестораны теперь могут обслуживать клиентов внутри заведений, а не только на террасах, как на предыдущем этапе смягчения ограничений. Но одновременно может быть занято не более 40% от обычного числа столиков. В данной фазе вновь открываются для отдыха пляжи и бассейны, разрешено возобновить деятельность торговым центрам, театрам, кинотеатрам, спортзалам с ограничениями на одновременное посещение лиц. Также можно отпраздновать свадьбу, однако число приглашенных не должно превышать 50 человек, если церемония проходит в закрытом помещении.

В стране выявлено 235,8 тыс. заболевших, 28 752 пациента умерли. Автономные сообщества Мадрид и Каталония являются наиболее пострадавшими из-за пандемии регионами Испании.