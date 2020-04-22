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Иран впервые запустил военный спутник на орбиту

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Иран впервые запустил военный спутник на орбиту

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) успешно вывел свой первый военный спутник на орбиту утром 22 апреля.

Уточняется, что спутник "Нур-1" ("Свет") был выведен на 425-километровую орбиту при помощи двухступенчатой ракеты-носителя "Касед" ("Посланник").

Это событие считается крупнейшим достижением для Ирана в космической области.

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