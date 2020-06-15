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Общество

Интернет-челлендж видеопоздравлений, посвященный Дню города, стартует сегодня в Бобруйске

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Интернет-челлендж видеопоздравлений, посвященный Дню города, стартует сегодня в Бобруйске

Участникам конкурса  (от 14 до 35 лет) предлагается записать видеоролик, включающий в себя поздравление с Днем города (стихотворение, проза, песня) продолжительностью не более 1 минуты и предоставить его на электронный адрес: bobr.gk@mail.ru с пометкой #ДаБабруйсказЛюбоўю  до 26 июня.
29 июня в 14.00 рандомно в прямом эфире социальной сети интернет «Instagram» @molodej_bobruiska будет определен счастливчик, которому вручат памятный сувенир от городской организации БРСМ.
Подробности можно узнать по телефонам: +37529 3177194; +37529 1148453

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