Интернет-челлендж видеопоздравлений, посвященный Дню города, стартует сегодня в Бобруйске

Участникам конкурса (от 14 до 35 лет) предлагается записать видеоролик, включающий в себя поздравление с Днем города (стихотворение, проза, песня) продолжительностью не более 1 минуты и предоставить его на электронный адрес: bobr.gk@mail.ru с пометкой # ДаБабруйсказЛюбоўю до 26 июня.

29 июня в 14.00 рандомно в прямом эфире социальной сети интернет «Instagram» @molodej_bobruiska будет определен счастливчик, которому вручат памятный сувенир от городской организации БРСМ.

Подробности можно узнать по телефонам: +37529 3177194; +37529 1148453