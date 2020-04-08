Интенсивное падение атмосферного давления прогнозируют синоптики 9 апреля

Погоду ближайших суток ночью будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

09 апреля (четверг): ночью небольшая облачность, без осадков. Днем облачно с прояснениями, местами по северо-западной половине кратковременные дожди. Вероятность осадков в Могилеве 60-70 %. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью по области 0_ +4°С, местами до -3°С; в Могилеве 0_+2°С. Днем +15_+20°С и +17_+19°С соответственно.

10 апреля (пятница): облачно с прояснениями. Ночью на большей части, днем местами кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14 м/с.

Ночью 0_+5°С, днем +7_+12°С.

При пониженном давлении количество осадков увеличивается, ветер усиливается и снижается температура. Влияние пониженного атмосферного в большей степени ощущают люди, имеющие сердечно-сосудистые проблемы, те, у которых отмечается внутричерепное давление. На здоровье метеочувствительных людей пониженное давление может оказывать негативное воздействие в виде ощущения слабости, головных и болей в кишечнике, учащенного сердцебиение, головокружения и пр.

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